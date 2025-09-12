FİNANS

Manisa'da fabrika için geri sayıma geçmişlerdi... İki otomobil devi karşı karşıya! Stellantis, BYD'yi çileden çıkarttı

Türkiye'ye yatırım yapma kararı alan ve Manisa'da fabrika açmaya hazırlanan Çinli otomotiv devi BYD ile Stellantis karşı karşıya geldi. Citroen, Peugeot, Jeep ve Alfa Romeo gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis'in CEO'su Antonio Filosa'nın sözleri BYD yetkililerini çileden çıkardı. İki otomotiv devi arasındaki soğuk rüzgarlar bir anda gündem yarattı.

Devrim Karadağ

Manisa'da BYD fabrikası için geri sayım sürerken; bir başka otomobil devi Stellantis ile BYD arasında esen soğuk rüzgarlar otomotiv sektöründe gündem yarattı. Citroen, Peugeot, Jeep ve Alfa Romeo gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis'in CEO'su Antonio Filosa'nın sözleri BYD yetkililerini çileden çıkardı.

BYD İLE STELLANTİS ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Nefes'te yer alan habere göre; Filosa, grubunun bünyesindeki marka olan Leapmotor'un Almanya'da BYD'den daha çok araç sattığını açıklaması üzerine BYD ile Stellantis arasında soğuk rüzgarlar esti.

BYD, RAKAMLARI GÖSTERDİ

BYD tarafından yapılan açıklamada, BYD'nin Almanya'da Stellantis'e ait Leapmotor'dan çok daha fazla araç sattıkları belirtildi.

Açıklamada, "Bu açıklamayı dün konuşan Stellantis CEO'su Filosa'nın Almanya'da Leapmotor'un BYD'den daha çok sattığına yönelik sözlerine hitaben yapıyoruz. Almanya'daki satış rakamlarını netleştirmek isteriz. BYD, 2025 yılının Ocak ile Ağustos aylarında 8610 araç saattı. BYD, açıkça aynı dönemde 3536 araç satan Leapmotor'un önünde" denildi.

BYD, satılan araçların kırılımını da kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, "Aynı dönem içinde BYD, 5852 bataryalı elektrikli araç ve 2757 plug-in hibrit elektrikli araç satışı yaptı. Leapmotor'un satışları ise sırasıyla aynı kategoride 3088 ve 448 olarak kayıtlara geçti" ifadesi yer aldı.

Öte yandan Alman medyasında yer alan haberlerde Alman araç kayıt dairesinin verilerine göre BYD'nin yılın ilk sekiz ayında 8563 araç sattığı ve Leapmotor'un ise 3531 araç sattığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Otomobil Stellantis BYD
