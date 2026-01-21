FİNANS

MTV’de son gün alarmı! Kritik sürece girildi, o tarihe dikkat

Milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde kritik sürece girildi. 2026 yılının ilk taksit ödemeleri devam ediyor. Ödemeler için son 15 güne girildi. Araç sahiplerinin ceza ödememek için MTV taksitlerini 2 Şubat Pazartesi gününe kadar ödemesi önem arz ediyor. Peki ne kadar ödenecek ve ödeme nereden yapılacak? İşte soruların cevabı...

Cansu Akalp

MTV ilk taksit ödemelerinde son gün yaklaşıyor. Milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde kritik sürece girildi. 2025 yılı MTV ilk taksit ödemelerini henüz gerçekleştirmeyen mükellefler için süre hızla daralırken, ödemelerin gecikmesi halinde faiz ve cezai yaptırımlar gündeme gelecek.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi, araç sahiplerinin en önemli mali yükümlülükleri arasında yer alıyor. Yetkililer, son gün yoğunluğuna kalınmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

SON ÖDEME TARİHİ 2 ŞUBAT

Resmi açıklamalara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemeleri 2 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan araç sahipleri, gecikme faiziyle birlikte borçlarını ödemek zorunda kalacak. Vergi yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyen mükellefler için ayrıca idari yaptırımlar da söz konusu olabilecek.

MTV ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIR?

Araç sahipleri, MTV ödemelerini aşağıdaki kanallar üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor:

-Vergi daireleri

-PTT şubeleri

-Banka şubeleri

Bunun yanı sıra dijital ödeme yöntemleri de vatandaşlar tarafından yoğun şekilde tercih ediliyor.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ VE MOBİL BANKACILIK İLE MTV ÖDEME KOLAYLIĞI

Motorlu Taşıtlar Vergisi borçları;

Dijital Vergi Dairesi, bankaların resmî internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden hızlı ve güvenli şekilde ödenebiliyor.

Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz. Dijital kanallardan yapılan ödemeler 00.10 – 23.50 saatleri arasında gerçekleştirilebiliyor.

