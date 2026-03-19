Nissan’dan Mart kampanyası! Sıfır otomobil alacaklar dikkat: Faizsiz kredi imkanı

Sıfır araba alacak olanlar markaların kampanyalarını takip ediyor. Mart ayı kampanyaları için ise artık son günler geldi. Yeni otomobil hayali kuranlar için Nissan’ın kampanyaları inceleniyor. İşte Nissan’ın araba modellerinin güncel fiyatları ve kampanyalar...

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Yeni bir araba hayali kuranlar markaların kampanyalarını takip ediyor. 2026 Mart Nissan kampanyaları ise otomobil alacakların odak noktasında. Peki, 2026 Mart Nissan fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Nissan sıfır araç kampanyaları ne? İşte Nissan otomobillerinde güncel kampanyalar ve güncel fiyatlar...

NISSAN QASHQAI (Mild Hybrid)

1.3 DIG-T 158PS Designpack liste fiyatı 2.695.600 TL. Mart Ayına özel tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı ise 2.362.600 TL.

1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 3.113.500 TL liste fiyatı olarak belirlendi. Mart Ayına özel tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı ise 2.732.600 TL.

Kampanya bulunmayan diğer modellerinin fiyatları ise şu şekilde:

NISSAN QASHQAI e-POWER

Bireysel ve Ticari müşterilere özel 100 bin TL nakit alım indirimi sunuluyor.

NISSAN JUKE

Bireysel müşterilere özel 100 bin TL nakit alım indirimi ve 240 bin TL 12 Ay %0 faiz ile kredi sunuluyor.

NISSAN TOWNSTAR VAN

KOBİ’lere özel 50 bin TL nakit alım indirimi veya KOBİ’lere özel 50 bin TL nakit alım indirimi ve 3 ay sonra ödeme avantajıyla 1 milyon TL %0 Faizli Ticari Kredi imkânı sunuyor.

KOBİ'lere özel 3 ay sonra ödeme avantajıyla 1 milyon TL %0 Faizli Ticari Kredi

NISSAN TOWNSTAR COMBI EV

