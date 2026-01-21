Ocak 2026 Fiat sıfır araç kampanyası: Egea, Grande Panda güncel fiyat

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Sıfır araç kampanyaları ve indirimlerle dolu 2025 yılının ardından pek çok otomobil markası 2026 yılında da araç kampanyalarına devam ediyor. Ocak 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Fiat fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Fiat sıfır araç kampanyaları ne? Fiat'ın sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Egea Dizel, Yeni Grande Panda, Yeni Grande Panda Hybrid, 500e, Yeni Fiat 600 ve Yeni Fiat Topolino güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

YENİ GRANDE PANDA GÜNCEL FİYAT

Yeni Grande Panda, 1.499.900 TL başlangıç fiyatı ve kredi imkanıyla sunuluyor. Markanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; sınırlı sayıda Grande Panda modeli, 1.499.900 TL'den başlayan fiyatlar ve 280.000 TL 12 ay %2,89 faizli kredi imkanı ile sunuluyor. Kampanyada maksimum kredi tutarı ve vade sınırı olmayıp, girilen kredi şartlarına göre faizlerin değişkenlik göstereceği belirtiliyor. İlgili kampanyanın, 16.01.2026 - 02.02.2026 tarihleri arasında sınırlı sayıda 0 km 2025 model Fiat Grande Panda Elektrikli ve Hybrid modelleri için geçerli olduğu aktarılıyor.

EGEA DİZEL GÜNCEL FİYAT

Egea dizel araçlar 1.369.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Kampanyanın 06.01.2026 - 02.02.2026 tarihleri arasında 0 km 2026 yılı Egea Sedan 1.6 motor seçeneğinde otomatik ve manuel araçlar için sınırlı sayıda geçerli olduğu belirtiliyor.

YENİ GRANDE PANDA HYBRID GÜNCEL FİYAT

Yeni Grande Panda Hybrid, 1.549.900 TL başlangıç fiyatıyla sunuluyor. Kampanyanın 06.01.2026 - 02.02.2026 tarihleri arasında 0 km 2025 model yılı Grande Panda Hybrid versiyonları için sınırlı sayıda geçerli olduğu belirtiliyor.

500E GÜNCEL FİYAT

500e, ocak ayına özel 130.000 TL'ye varan indirim ve kredi imkanıyla sunuluyor. Sınırlı sayıda 500e modelinin, 1.895.900 TL'den başlayan fiyatlar ve 280.000 TL 12 ay %2,99 faizli kredi imkanı ile sunulduğu belirtiliyor. Kampanyada maksimum kredi tutarı ve vade sınırı olmayıp, girilen kredi şartlarına göre faizlerin değişkenlik göstereceği belirtiliyor. İlgili kampanyanın, 06.01.2026 - 02.02.2025 tarihleri arasında sınırlı sayıda 0 km 2025 model Fiat 500e Elektrikli La Prima modeli için geçerli olduğu aktarılıyor.

YENİ FİAT 600

Yeni Fiat 600, 200.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %1,99 faiz oranıyla sunuluyor. İlgili kampanyanın, 06.01.2026 - 02.02.2026 tarihleri arasında 2025 Fiat 600 BEV La Prima ve 600 MHEV Easy modelleri için geçerli olduğu belirtiliyor.

YENİ FİAT TOPOLİNO

Yeni Fiat Topolino, 200.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %0 faiz oranına ilave olarak 90.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor. İlgili kampanyanın, 06.01.2026 - 02.02.2026 tarihleri arasında, 2024, 2025 ve 2026 model Fiat Topolino araçlar için geçerli olduğu belirtiliyor.