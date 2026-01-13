FİNANS

Ocak 2026 Toyota sıfır araç kampanyası: Corolla, C-HR, Yaris Cross güncel fiyat

Sıfır araç alacaklar otomobil markalarının Ocak 2026 araç kampanyalarını takip etmeye devam ediyor. Kampanyaların bolca öne çıktığı 2025 yılının ardından 2026 yılına girilmesiyle araba markaları araç kampanyalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Araç almayı planlayanların araştırdığı markalardan bir tanesi de Toyota. Toyota sıfır arabaların güncel fiyatları ve Ocak sıfır araç kampanyalarını listeledik.

Hande Dağ

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Sıfır araç kampanyaları ve indirimlerle dolu 2025 yılının ardından pek çok otomobil markası 2026 yılında da araç kampanyalarına devam ediyor. Ocak 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Toyota fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Toyota sıfır araç kampanyaları ne? Toyota'nın sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Toyota Corolla, Toyota Hilux, Toyota C-HR Hybrid, Toyota Corolla Hatchback Hybrid, Toyota Yaris Cross Hybrid, Toyota Proace City, Toyota Proace City Cargo ve Toyota Yaris Hybrid güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

Ocak 2026 Toyota sıfır araç kampanyası: Corolla, C-HR, Yaris Cross güncel fiyat 1

TOYOTA COROLLA GÜNCEL FİYAT

400.000 TL’ye varan indirimli fiyatlar ve ÖTV muafiyeti imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı ise 1.650.000 TL olarak belirtiliyor.

Ocak 2026 Toyota sıfır araç kampanyası: Corolla, C-HR, Yaris Cross güncel fiyat 2

TOYOTA HILUX GÜNCEL FİYAT

1.000.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı ise 2.455.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA C-HR HYBRID GÜNCEL FİYAT

ÖTV muafiyeti imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı ise 2.090.000 TL olarak belirtiliyor.

Ocak 2026 Toyota sıfır araç kampanyası: Corolla, C-HR, Yaris Cross güncel fiyat 3

TOYOTA YARIS CROSS HYBRID

370.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı ise 2.203.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA COROLLA HATCHBACK HYBRID GÜNCEL FİYAT

360.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı ise 2.115.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA YARIS HYBRID GÜNCEL FİYAT

200.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı ise 1.878.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CITY CARGO GÜNCEL FİYAT

300.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanı veya 45.000 TL nakit alım indirimiyle sunuluyor. Başlangıç fiyatı ise 1.183.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CITY GÜNCEL FİYAT

600.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanı veya 50.000 TL nakit alım indirimiyle sunuluyor. Başlangıç fiyatı ise 1.544.500 TL olarak belirtiliyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
