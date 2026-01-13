Ocak 2026 Toyota sıfır araç kampanyası: Corolla, C-HR, Yaris Cross güncel fiyat

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Sıfır araç kampanyaları ve indirimlerle dolu 2025 yılının ardından pek çok otomobil markası 2026 yılında da araç kampanyalarına devam ediyor. Ocak 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Toyota fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Toyota sıfır araç kampanyaları ne? Toyota'nın sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Toyota Corolla, Toyota Hilux, Toyota C-HR Hybrid, Toyota Corolla Hatchback Hybrid, Toyota Yaris Cross Hybrid, Toyota Proace City, Toyota Proace City Cargo ve Toyota Yaris Hybrid güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

TOYOTA COROLLA GÜNCEL FİYAT

400.000 TL’ye varan indirimli fiyatlar ve ÖTV muafiyeti imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı ise 1.650.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA HILUX GÜNCEL FİYAT

1.000.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı ise 2.455.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA C-HR HYBRID GÜNCEL FİYAT

ÖTV muafiyeti imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı ise 2.090.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA YARIS CROSS HYBRID

370.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı ise 2.203.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA COROLLA HATCHBACK HYBRID GÜNCEL FİYAT

360.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı ise 2.115.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA YARIS HYBRID GÜNCEL FİYAT

200.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı ise 1.878.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CITY CARGO GÜNCEL FİYAT

300.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanı veya 45.000 TL nakit alım indirimiyle sunuluyor. Başlangıç fiyatı ise 1.183.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CITY GÜNCEL FİYAT

600.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanı veya 50.000 TL nakit alım indirimiyle sunuluyor. Başlangıç fiyatı ise 1.544.500 TL olarak belirtiliyor.