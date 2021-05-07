Otomatik vites tercihi artmaya devam ediyor

Geçen yılın ocak-nisan döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin pazar payı yüzde 71,2, satışı 86 bin 473 olarak belirlenmişti.

Böylece, söz konusu dönemde satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Nisan sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, 156 bin 695 adetle yüzde 76,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 48 bin 144 satışla yüzde 23,5 olarak belirlendi.

Türkiye otomotiv pazarında, yılın ilk dört aylık döneminde, otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 68,7 artışla 204 bin 839, hafif ticari araç satışları da yüzde 88,1 yükselişle 55 bin 309 olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk dört ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 72,4 büyüyerek 260 bin 148 oldu.

D, E, F SEGMENTLERİNİN TAMAMI OTOMATİK VİTES

Segment bazında ele alındığında, en yüksek otomatik şanzıman payına yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F), lüks segmenti (E) ve üst-orta segment (D) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 95,1'le en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 80,7 ile küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment ve yüzde 68'le de kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment takip etti.

NİSAN AYI SATIŞLARINDA DA YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Bu yılın nisan ayı açısından bakıldığında toplam 48 bin 375 otomobil satışının 36 bin 923'ünü otomatik vites otomobiller oluşturdu.

Bu yılın nisanı ile geçen yılın nisanı kıyaslandığında otomatik şanzımanlı otomobil satışı yüzde 142,1 artarken, otomatik vites otomobillerin satışlardan aldığı pay da yüzde 69,9'dan yüzde 76,3'e çıktı.

Bu yılın ocak-nisan döneminde otomatik şanzıman tipine göre adetler, paylar ve değişimler şöyle;

Kaynak: AA



