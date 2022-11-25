Otomobil devinden flaş bir çağrı daha! 80 binden fazla aracı kapsıyor

Otomobil dünyasında geri çağırmalar yaşanıyor. Geri çağırma operasyonlarında adı geçen firmalardan biri ise Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu; Model S, Model 3, Model X ve Model Y isminde araçları bulunan elektrikli otomobil Tesla. Tesla daha önce de otomobillerini geri çağırmıştı. Hatta geçtiğimiz günlerde otomobil devinin ABD'de 321 binden fazla aracı, arka lambaların yanlış yanmasına neden olan bir yazılım hatası nedeniyle geri çağırdığı haberi gündeme düşmüştü. Şimdi flaş bir gelişme daha yaşandı.

80 BİNDEN FAZLA OTOMOBİLİ GERİ ÇAĞIRIYOR

Reuters'ın Çin piyasa düzenleyicisi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak hazırladığı habere göre, Tesla, yazılım ve emniyet kemeri sorunları nedeniyle Çin'deki 80.000'den fazla otomobili geri çağırıyor.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi, araçlardaki batarya yönetim sistemini etkileyen yazılım sorunları nedeniyle 25 Eylül 2013 ile 21 Kasım 2020 tarihleri arasında üretilip, Çin'e ithal edilen 67.698 Model S ve Model X otomobilini geri çağırdı. Tesla, geri çağrılan araçların yazılımını yükselteceğini belirtti.

Tesla ayrıca, Ocak 2019 ila Kasım 2019 arasında üretilen 2.736 adet ithal Model 3 ve 14 Ekim 2019 ile 26 Eylül 2022 tarihleri arasında üretilen aynı modelin Çin yapımı versiyonundan 10.127 otomobili olası bir emniyet kemeri hatası nedeniyle geri çağırdı.

Tesla, nisan ayında Çin'deki toplam 127.785 adet Model 3'ü geri çağırmıştı.

