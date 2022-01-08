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Otomobil satışlarında dikkat çeken düşüş! Fiyatlar yükselince…

08.01.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil satışlarında geçen yıla göre dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Döviz kurunun yükselişi ile otomobil fiyatlarının artması, küresel çapta yaşanan çip ve ham madde krizi de bu düşüşte etkili oldu. İşte otomobil satışları ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Otomobil satışlarında dikkat çeken düşüş! Fiyatlar yükselince…

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4.6 azalarak 737 bin 350 oldu. Bu azalışta Döviz kurunun yükselişi ile otomobil fiyatlarının artması, küresel çapta yaşanan çip ve ham madde krizi etkili oldu.

Otomobil satışları ise 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,9 azalarak 561 bin 8S3 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7,9 yükselişle 175 bin 497 adede ulaştı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat. 121 bin 254 adetle ilk sırada yer aldı. Renault 81 bin 28 satışla ikinci ve Volkswagen(VW) de 68 bin 186 satışla üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 75 bin 561 adetle Renault oldu. Bunu 73 bin 81'le Fiat ve 53 bin 523 satışla da Volkswagen izledi.

ELEKTRİK VE HİBRİT MODELLERE İLGİ ARTIY0R

Pazar payını her geçen yıl artıran elektrikli ve hibrit otomobillerin 2021 yılındaki hızlı yükselişi dikkat çekti. Türkiye'de geçen yıl elektrikli otomobil satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 237,2 artışla 2 bin 846'ya, hibrit otomobil satışları da yüzde 105,1 artışla 49 bin 493'e yükseldi. Türkiye otomobil pazarında, geçen yıl benzinli otomobiller 373 bin 600 adetlik satışla ilk sırada, dizel otomobil satışları ise 110 bin 523 adetle ikinci sırada yer aldı.

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