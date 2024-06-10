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Otomobilde ‘Cherry vergisi’ne ilk açıklama: 8 Temmuz ve sonrasında fiyatlar ne olacak? Çinli markalar Türkiye planını tek tek anlattı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
10.06.2024 08:35
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Çin üretimi benzinli, dizel ve hibrit otomobiller yüzde 40 ek vergi ile ülkeye giriş yapacak. Karar haftasonu Resmi Gazete’de yer aldı. Bu durum sosyal medyada ‘Chery vergisi’ olarak yorumlanmıştı. Pazar payı hızla yükselen Çinli markalardan ilk açıklama geldi. Chery, karar saygı duyguklarını ve üretimi Türkiye’ye kaydırmak istediklerini dile getirdi. MG içinse özel destek alınarak fiyatların 8 Temmuz ve sonrası için mümkün mertebe dengelemeye çalışılacağı bildirildi.

Otomobilde ‘Cherry vergisi’ne ilk açıklama: 8 Temmuz ve sonrasında fiyatlar ne olacak? Çinli markalar Türkiye planını tek tek anlattı

Geçen yıl yaklaşık 60 bin adet satış rakamına ulaşan Çinli otomobil markaları, Türkiye otomobil pazarının da yüzde 6’sını oluşturmuşlardı. 2024’ün ilk 5 ayında ise yaklaşık 40 bin adet Çinli otomobil satıldı. Böylece Ocak-Mayıs döneminde otomobil pazarında Çinlilerin payı yüzde 9’a yaklaştı.

Çinli otomobil markalarının bu pazar payını yaklaşık 18 ayda elde etmeleri dikkatlerden kaçmazken hükümetten çok önemli bir adım geldi. Resmi Gazete’de Cumartesi günü yayımlanan kararname ile, Çin’den Türkiye'ye ithal edilen tüm otomobillere ilave yüzde 40 gümrük vergisi getirildi. Böylece, 2023’te Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, Çin’den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli oldu. Söz konusu karar 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Bakanlık ise alınan kararın sebebini ‘yerli üretimi korumak’ diyerek anlattı.

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CHERY: VERGİ DÜZENLEMESİNE SAYGI DUYUYORUZ

Son gelişmeler üzerine, Çinli otomobil markalarının atacakları adımlar da merak konusu haline gelirken, bu süreçte tüm dikkatleri üzerine toplayan Chery'den açıklama geldi. Ocak-Mayıs döneminde, yerli üretim yapan Renault ve Fiat'ın ardından Türkiye'de en çok satış yapan üçüncü otomobil markasının Türkiye Başkanı Si Fenghuo, yapılan vergi düzenlemesine saygı duyduklarını söyledi.

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TÜRKİYE’DE ÜRETİM MESAJI

Habertürk’e konuşan Fenghuo, “Türkiye, bizim en stratejik pazarlarımızdan bir tanesi ve ayrıca Chery'nin Avrupa stratejisinin de önemli bir parçası. Bu nedenle Chery markası olarak müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına Eylül 2022'de tamamen kendi özsermayemiz ile iştirak şirketimiz olan Chery Türkiye'yi kurduk. Hükümetin vergi düzenlemesi kararına saygı duyuyoruz" dedi.

Türkiye'de üretim için fizibilite çalışması yaptıklarını belirten Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo, "Bir taraftan yapılan değişikliklere uyum sağlamak için çalışırken, diğer taraftan da ilgili Bakanlıklarla beraber Türkiye'de fabrika inşasının ve Türkiye'de üretimin fizibilite analizine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. En kısa sürede Türkiye'de üretim gerçekleştirebilmek için çaba içerisindeyiz. Türkiye geneline yayılan yetkili satıcı ağımız ile satış ve servis hizmetlerimizle müşterilerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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MG: BEKLENTİMİZDEN DAHA ÖNCE VE SERT OLDU

Bir diğer Çinli üretici SAIC bünyesindeki MG'yi Türkiye'de temsil eden Doğan Trend Otomotiv'in CEO'su Kağan Dağtekin ise, yapılan vergi düzenlenmesinin beklentilerinden önce gerçekleştiğini söyledi.

Dağtekin, "Ülkelerin ekonomi ve ticaret yönetimleri doğal olarak kendisini koruyacak tedbirleri değerlendiriyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği'nin kısa zaman içinde vergisel tedbirler almasını beklerken Türkiye olarak, toplam gümrük vergisini yüzde 50'ye yükselttik. Bu yeni uygulama bizim beklentimizden daha önce ve sert yönde gerçekleşti" dedi.

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“NİYET MEKTUBU İMZALAMA AŞAMASINA GELDİK”

Türkiye'de MG marka otomobilleri üretmek için çalıştıklarını kaydeden Dağtekin, "MG yönetimi, Avrupa'daki gelişimini devam ettirmek üzere Avrupa'da üretim tesisleri kuracaklarını resmen paylaşmışlardı. Biz, Avrupa'da planlanan tesislerin ilki Türkiye'de olsun diye çalışıyoruz. MG ile geçen hafta niyet mektubu imzalama aşamasına geldik. Ancak net bir şekilde bilinmelidir ki yatırım karar alınması uzun bir süreçtir ve temennilerin ötesinde kati konuşmak doğru değildir. Sanayi Bakanlığımız da bu yatırım konuda işin içinde ve kendilerinden çok iyi destek alıyoruz. Hatta geçen Aralık ayında Sanayi Bakanımız Sayın Fatih Kacır'ın liderliğinde geniş bir ekiple SAIC-MG merkezinde üst yönetimleri ile projemizi değerlendirmiş ve ülkemizin sanayi kabiliyetlerini aktarmıştık. Umarım çabalarımız karşılık bulur ve üretimi Türkiye olarak kazanırız" diye konuştu.

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“FİYATLARIMIZI DENGELEMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Önceliklerinin üretim çalışmalarını hızlandırmak olduğunu vurgulayan Dağtekin, "Avrupa ve/veya Türkiye'de üretim tesisi kurulduğunda MG markalı araçlarımız bugün olduklarından daha rekabetçi fiyatlar ve özelliklerle yoluna devam edecektir. Şimdi ana önceliğimiz elbette üretim çalışmalarını hızlandırmaktır. Ayrıca ⁠MG'den özel destek alarak fiyatları 8 Temmuz ve sonrası için mümkün mertebe dengelemeye çalışacağız ama bu noktada en büyük önceliğimiz ⁠mevcut müşteri ve bayilerimizi bu süreçte eksiksiz hizmetle desteklemek olacak" ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE’DEKİ ÇİNLİ OTOMOBİL MARKALARI HANGİLERİ?

Türkiye otomotiv pazarında Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Maxus, Hongqi, DFSK, BYD, NETA, Voyah ve SWM ile 12 Çin menşeli marka bulunuyor. Bu listeye yakın zamanda Lynk & Co ve Jaecoo’nun da eklenmesiyle Çin menşeli marka sayısının 13'e yükselmesi bekleniyor.


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