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Otomobilde dikkat çeken rakamlar! 830 binin 162’si Türkiye’den

18.05.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil satışlarında düşüş Avrupa’da devam ediyor. Geçen yılın ilk dört ayında satışlar yüzde 13 azaldı. Ancak verilerde Türkiye’nin rakamları ve yeri dikkat çekti. Buna göre nisan ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 azalış ve 162.398 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6’ncı ülke olarak yer aldı.

Otomobilde dikkat çeken rakamlar! 830 binin 162’si Türkiye’den

Otomobil satışlarında daralma nisanda da devam etti. AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2022 Nisan ayında yüzde 20,2 düşüş yaşandı. Toplam 830 bin 447 adet seviyesinde gerçekleşen satış rakamları geçen senenin aynı döneminde 1 milyon 40 bin 27 adetti.

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Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamada, satışlar yılın ilk dört ayında ise yüzde 13 azaldı. Otomobil pazarı 2022 Ocak-Nisan döneminde 2021 yılı aynı dönemine göre yüzde 13 azaldı ve toplam 3 milyon 583 bin 587 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde otomobil pazarı 4 milyon 120 bin 715 adetti.

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TÜRKİYE AVRUPA’DA 6’NCI OLDU

2022 Nisan ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 azalış ve 162.398 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6’ncı ülke olarak yer aldı.
Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde, AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2022 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 34,9 ile Litvanya, yüzde 33 ile İtalya ve yüzde 29,1 ile İsviçre oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 79,6 ile İzlanda, yüzde 23,4 ile Romanya ve yüzde 10 ile İrlanda oldu.

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AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 26,5 ile İtalya, yüzde 23,8 ile Danimarka ve yüzde 23,5 ile Finlandiya oldu. Ocak-Nisan döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 58,8 ile İzlanda, yüzde 35,6 ile Romanya ve yüzde 13,9 ile Slovakya oldu. "


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