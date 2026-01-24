FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Otomotiv sektörünün 2026 ihracat hedefi 43 milyar dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2025'te 41,5 milyar dolar ihracata ulaşarak rekor kıran otomotiv sektörünün bu yılki hedefini 43 milyar dolar olarak belirlediklerini bildirdi.

Otomotiv sektörünün 2026 ihracat hedefi 43 milyar dolar

Aynı zamanda Uludağ İhracatçı Birlikleri Başkanı olan Çelik, AA muhabirine, otomotiv sektörü olarak 2025 yılının tüm ekonomik belirsizliklere, talep dalgalanmalarına, maliyet baskılarına rağmen iyi geçtiğini söyledi.

Geçen yıl 41,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini anımsatan Çelik, 2025 yılı ihracat hedefini temkinli olmak adına 39 milyar dolar olarak belirlediklerini, daha sonra 40 milyar dolara çıkardıklarını belirtti.

Çelik, geçen seneyi hedeflerinin üzerinde ihracatla tamamladıklarını ifade ederek, "Bunun en önemli etkenlerinden biri Türkiye otomotiv endüstrisinin içinde bulunduğu üretim çeşitliliğiyle beraber özellikle ana sanayinin ticari araçlar üzerindeki yetkinliği, tedarik sanayinin de 'after market' yani satış sonrasıyla beraber gelmiş olduğu nokta denilebilir." dedi.

Otomotiv sektörünün 2026 ihracat hedefi 43 milyar dolar 1

"2025 başarılı bir yıl olarak tamamlandı"

Otomotiv sektörünün birçok sektör grubunun yıllık ihracatından fazla aylık dış satım yaptığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"2025 yılı başarılı bir yıl olarak tamamlandı. Başarılı öğrencinin başarılı olması sürekli beklenir. Biz de aslında Türkiye ihracatında başarılı bir öğrenci gibiyiz. Son 20 yılın 19'unda şampiyonuz. 2025 yılıyla beraber 19'uncu ihracat liderliğine ulaştık. 2026'nın da ihracatta liderliği koruyacağımız bir yıl olacağını beklemekteyiz. 41,5 milyar doların üzerinde yine temkinli bir bakış açısıyla 43 milyar dolarlık bir hedef belirlendi. İhracattaki 2026 hedefi olan 43 milyar dolar 2025'e göre yüzde 4 gibi daha temkinli bir ihracat büyümesine işaret ediyor."

Baran Çelik, otomotiv sektöründe "tedarik sanayi", "binek otomobiller", "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar", "otobüs-minibüs-midibüs" ve "çekiciler" gibi beş önemli alt sektörün bulunduğunu hatırlatarak, bu alt sektörlerin en büyüğünün tedarik sanayisi olduğunu söyledi.

Geçen yıl tedarik sanayisinde yüzde 6, binek otomobillerde yüzde 4'lük büyümenin yaşandığını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otomotiv endüstrisinin son 10 yılındaki gelişimi içindeki en önemli kritik segment eşya taşımaya mahsus motorlu araçlara yapılan yatırımlar. Eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar sektöründe son yıllarda çift haneli büyüme yaşıyoruz. Özellikle hafif ticari araç segmenti üretimde Avrupa'da kimi zaman birinci kimi zaman ikinci olduğumuz segment. Yüzde 28'lik büyüme var. Yüzde 30'luk büyüme de otobüs-minibüs-midibüs kısmında var. Çekiciler kısmında ise yüzde 54'lük bir büyüme var. Beş alt sektörde yüzde 4 ile yüzde 54 arasında farklı farklı büyümeler var. Bunların bütünü olarak otomotiv sektörü geçen yıl yüzde 11,6'lık büyümeyle Türkiye'de yıllık bazda yapılmış en büyük sektörel ihracat rakamı olarak karşımıza çıktı."

"Tedarik sanayisinde binlerce ihracatçımız var"

Çelik, tedarik sanayisinin artık, sadece parça üreten değil, bunun AR-GE'sini ve tasarımını yapan, geliştirme aşamalarının hepsinde yer alan bir sanayi haline geldiğini vurguladı.

Tedarik sanayinin geldiği noktanın otomotiv endüstrisinin kılcal damarlarının ne kadar gelişmiş olduğunu gösterdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Çünkü tedarik sanayisi olmayan bir otomotiv ülkesi bulamazsınız. Tedarik sanayisinde binlerce ihracatçımız var. Bugün baktığınızda tedarik parça gruplarında çok iddialı tedarikçilerimiz var. Tedarik sanayisi, son 3-4 yılda otomotiv ihracatından ortalama yüzde 40 pay alıyor. Tedarik sanayisinin ihracatı, birçok sektörün toplam ihracatından fazla. Tedarik sanayi o açıdan çok güçlü bir duruma geldi ve sürdürülebilir bir şekilde gücünü koruması gerekiyor."Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlığa dikkat çeken talebi ilettiler!Bakanlığa dikkat çeken talebi ilettiler!
Kültür Yolu Festivali çalışmaları başladı!Kültür Yolu Festivali çalışmaları başladı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Uludağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.