ÖTV indirimi geliyor mu? Uzmandan ikinci el araba almak isteyenlere önemli uyarı! ÖTV indirimi hakkında açıklama geldi!

İkinci el otomobildeki fiyat artışların sıfır araç stoğunun olmamasından kaynaklandığı düşünüyordu. Farklı bir açıklama geldi. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı ikinci el araba almak isteyenleri uyararak bazı açıklamalarda bulundu. Vatandaşların uzun zamandır, özellikle koronavirüsten dolayı ÖTV indirimi beklediğini ve ikinci el araba satış fiyatlarını değerlendiren Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, "Vatandaş yüksek fiyatla ikinci el almazsa fiyatlar düşer. Aynı durum yakın zamanda konut sektöründe de yaşanabilir" dedi. Peki ikinci el araba fiyatlarını ne zaman düşecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi son dakika açıklaması haberimizde... İKİNCİ EL ARABALARIN FİYATLARI NEDEN DÜŞMÜYOR? Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, vatandaşın merak ettiği ikinci el araba fiyatları neden düşmüyor sorusuna açıklık getirerek aslında fiyatların 2019 yılının ikinci altı ayında sessiz sedasız yükseldiğini belirtti. Yanık ikinci el araba fiyatlarının artmasının nedeni olarak özellikle koronavirüs salgınını göstermedi. Geçen yıl 7 milyon 500 bin adet ikinci el otomobil satılırken, buna mukabil 1 milyon 500 bin sıfır araç satıldı. Aradaki bu büyük farkı gören bayilerin ikinci ele yönelip piyasayı yükseltiğini öne süren Oda Başkanı Hakan Yanık, "İkinci el otomotiv piyasası altın ve avro gibi son 6-7 aydır ciddi anlamda yükselmeye başladı. Neden bu fiyatlar bu aşamaya geldi diye herkes soruyor. Yetkili ve yetkisiz ağızdan bir çok açıklama var, ama meselenin gerçek sebebini kimse açıklamıyor. İkinci elde fiyatların artması bu sene başlamadı. 2019 yılının ikinci altı ayında fiyatlar yavaş yavaş yükselmeye başladı. İkinci el otomotiv yıllık 7-8 milyon satış oranına yükseldi." dedi

İKİNCİ EL ARABA PAZARLARINDA FİYAT FIRSATÇILIĞI İkinci el araba fiyatlarının bu yıl itibari ile artmadığını belirten Yanık, fiyatların bu yıla özel olmadığını yetkili bir ağızdan açıklama yapılması gerektiğini savundu. Yanık'a göre sıfır otomobillerin Türkiye'ye girmediğini bahane ederek ikinci el araba fiyatlarını bazı fırsatçılar artırıyor. İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek merak eden vatandaş son yıldaki artışın koronavirüs salgını ile üretilmeyen sıfır araç stoğu olmasından kaynaklandığını düşünüyordu. Yanık açıklamasına şöyle devam etti; "Bu rantı ele geçirmek isteyen karteller, piyasadaki fiyat dengesini bozdu. Piyasadaki mevcut alım satım yapan galerici esnafıyla beraber, bu işi kaçak yapan insanların alım satımlarını bitirmek için piyasada oynadıkları bir oyun. Sıfır otomobillerin Türkiye'ye girmediğini beyan edenler, ciddi anlamda ikinci el otomobil toplayıp piyasaya sürmeye çalışıyor. İnternet sitelerine birilerinin ciddi anlamda sahte hesaplarla yüksek araç fiyatlarını yüklemesi, son dönemde altın, avro ve doların artması bunda etkili oldu. Bütün bunlar, koronavirüs de bahane edilerek, ikinci elin yükselmesine sebep oldu. Yurt dışından araç girişi olmadığından fiyatlar yükseldi diyenlere inanmıyorum. Bayilere bakıyorsunuz, getirdikleri bütün araçları satmışlar. Satacak araç bulamıyorlar. Kendileri ikinci el piyasasına dönmüş. İnternet sitelerinde yaptıkları açık arttırmayla veya ihalelere girerek yüksek fiyatlarla araç alıp yüksek fiyatlarla piyasaya sürüyorlar. Bunda bayilerin etkisi çok büyük. Bu fiyat artışları internetteki sitelere de yansıyor. Vatandaş ve biz galerici esnafı da buna uyuyoruz" dedi.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARININ DÜŞECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER? Yanık açıklamasında, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer sorusunu değerlendirerek, vatandaşların ikinci el araba almayı bir süre bıraktığı taktirde, ikinci el araba fiyatlarının düşeceğini belirtti. Vatandaşlar ikinci el araba almaya devam ettiği takdirde fiyatlarını düşmeyeceğini belirten Yanık, benzer durumun konut fiyatları için de olduğunu açıkladı. İkinci el araba fiyatlarının düşmesini bekleyen vatandaşlar Yanık'ın aktardığı gibi almak için dahş araştırma yapmayı bırakırsa, ikinci el araba fiyatları düşebilir. Yanık açıklamasında şunları söyledi, "Sıfır araç fiyatlarına, hiç kimse farkında değil ama çok ciddi zam geldi. Bunlar da etki oldu. Biz de ister istemez kendimizi ve sermayemizi korumak için buna uyuyoruz. Vatandaşlar yüksek fiyata ikinci el araç almazsa, bu sun'î yükselişin düşeceğine inanıyorum. Kimse yüksek fiyatlardan araç almasın. Almaya devam ettikleri ve devlet de kartellere ciddi yaptırımlar uygulamadığı müddetçe bu yükselme devam edecek. Bu sun'î artış kalıcı bir artışa dönmeye başladı. Bu gidişle ciddi bir müdahale olmaz, vatandaş millî duruş sergilemezse, bugün araçta başlayan konuta intikal eder. Emlâkta da aynı artışlar mevcut. Vatandaş olarak hükûmetin dışında biz de yeni bir devalüasyon yapmış oluruz" diye konuştu.

"İKİNCİ EL ARAÇTA SIFIR OTOMOBİLE GÖRE DAHA BÜYÜK RANT VAR" İkinci el araç satışlarının artmasının en büyük nedeni olarak bayilerin "sıfır araç stoğu olmadığını" aktararak ikinci el araba toplaması ve daha fazla kar elde etmek için bu şekilde çalışmaya devam ettiğini belirten Yanık, ikinci el araba fiyatlarının artmasında distribütörlerin herhangi bir etkisi olmadığını belirtti. Bayülerin sıfır otomobil satarken aynı zamanda ikinci el otomobil de topladığını belirten Yanık, bu durumun sorgulanmasını istiyor. Peki ikinci el arabaların fiyatları düşer mi? Yanık, "Distribütörler, ikinci elin artmasının kendileriyle hiçbir alakası olmadığını ileri sürüyor. Buradan şunu sormak istiyorum: Fiyatların artışında hiç bir rolümüz olmadığını ve ikinci el satmadığınızı iddia ediyorsunuz. Türkiye genelindeki bayilere baktığınız zaman, yüzlerce, binlerce araç var. Ciddi anlamda piyasaya eleman gönderip ikinci el araç topluyorlar. Bayiler sıfır otomobil satıyorsa, ikinci elleri neden topluyorlar? İkinci el araçta sıfır otomobile göre daha büyük rant var. 100 bin avro verip, bir tane sıfır araç satmaktansa, bu paraya 6 tane ikinci el araç sattığınız zaman daha çok kazanıyorsunuz. Geçen yıl 7 milyon 500 bin adet ikinci el araç satıldı. Aynı yıl satılan sıfır araç miktarı ise 1 milyon 500 bin civarında. İkinci elin kâr marjı daha yüksek ve daha hızlı bir piyasa var" dedi.