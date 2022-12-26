ÖTV’si matrahı derken 2022 bitti! İkinci el araba fiyatları için ‘kaçınılmaz’ son: ‘Sıfır otoda sorunlar çözülmedikçe…’

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde ikinci el araç piyasasında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 artarak 5 milyon 631 bin 862, toplam araç satışları ise yüzde 6,9 artışla 8 milyon 457 bin 722 oldu. 11 aylık döneme göre satışlar minibüste yüzde 0,8, otobüste yüzde 0,3 geriledi. Pazar payı düşük araçlardan motosiklette yüzde 39, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13,6, traktörde yüzde 10,7 kamyonette yüzde 6,2, kamyonda ise yüzde 5,1 artış oldu.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA GÖZLE GÖRÜLÜR ARTIŞ

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, motorlu araç sektörünün bu yıl ki performansına ilişkin değerlendirmede bulundu. İkinci el araç piyasasının bu yıl sıfır araca kıyasla daha iyi bir yıl geçirdiğini belirterek, "Ekim, Kasım dönemindeki düşüşler, yılbaşına doğru yerini yoğun bir talebe bıraktı, ikinci el araca yönelişte gözle görülür bir artış kaydedildi" dedi.

Erkoç, ikinci el piyasada yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen yüksek oranlı artışların ardından, temmuzdan sonra daralma yaşandığına dikkati çekerek, otomobil satışlarının geçen yılın aynı aylarına göre Temmuz’da yüzde 7,8, Ağustos’ta yüzde 12,9, Eylül’de yüzde 20,7 ve Kasım’da yüzde 28,7 gerilediğini bildirdi.

ÖTV MATRAH DİLİMİ UMULAN UCUZLAMAYI YARATMADI

"İkinci el araç piyasası, 2022'de sıfır araca kıyasla görece daha iyi bir yıl geçirdi." diyen Erkoç, pazar büyümesinin ise yılın 11 ayı itibarıyla düşük kalsa da yılbaşına doğru artış eğilimine geçtiğini dile getirdi. Sebebini ise, “Sıfır araçlarda ÖTV matrah indiriminin umulan ucuzlamayı yaratmaması ve devam eden arz sıkıntısı bunda etkili oldu” diyerek açıkladı.

SATIŞLARA YÜKSEK KREDİ FAİZİ VE VADE FRENİ

Erkoç, yüksek kredi faizleri ve vadelerin kısalığı nedeniyle finansmana erişim güçlüklerinin, ikinci el araç piyasasına olumsuz yansıdığını vurgulayarak, sıfır araçlarda ÖTV indirimi beklentisinin yol açtığı bekleme eğiliminin de özellikle yılın ikinci yarısında satışları frenlediğini anlattı.

Sıfır araçta sorunlar çözülmedikçe ikinci elde fiyatların yükselmeye ve piyasanın daralmaya devam edeceği beklentisini ifade eden Erkoç, sektörün canlanması için banka faiz oranlarının düşürülmesi ve vade sayılarının artırılması gibi daha kalıcı çözümler gerektiğini sözlerine ekledi.



