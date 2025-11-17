FİNANS

Renault, Hyundai, Duster'dan öğretmenlere özel kampanya! Farklı meslek grupları da var

Sıfır araç satın almayı düşünenler otomobil markalarının sunduğu araç kampanyalarını araştırırken markalar da zaman zaman meslek gruplarına özel kampanyalar yapabiliyor. Bu meslek gruplarından bir tanesi de öğretmenler. Bazı otomobil markaları öğretmenlere özel kampanyalarını duyurdu. İşte Renault, Hyundai ve Duster'ın araç kampanyalarıyla ilgili detaylar...

Hande Dağ

Otomobil markaları çeşitli kampanyalar sunmaya devam ediyor. Özellikle dönem dönem bazı meslek gruplarına özel kampanyalar yapılabiliyor. İşte öğretmenleri ilgilendiren farklı markaların kampanyaları ve ilgili diğer meslek grupları...

Renault, Hyundai, Duster dan öğretmenlere özel kampanya! Farklı meslek grupları da var 1

RENAULT ÖĞRETMENLERE ÖZEL KAMPANYA

Renault, öğretmenlere özel dosya masrafsız kredi ve 10.000 indirim imkanı sunuyor. Renault'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre;

Renault Finans’tan kullanılan kredilerde, yeni satın alınacak tüm binek araç modellerinde geçerli olan ilgili kampanya kapsamında, kredi tahsis ücreti (dosya masrafı) alınmamakta olup, araç fiyatına 10.000 TL indirim uygulanıyor. Kampanyadan sadece mesleğine ilişkin belgeyi ibraz ederek Renault Finans’tan kredi kullanan, Öğretmenler ve Üniversite Akademisyenleri yararlanabiliyor ve sadece beyan yeterli olmuyor. Ruhsat sahibinin ilgili mesleği icra edenin kendisi olmalı gerekiyor ve ilgili hak, aynı soyadına sahip olunsa dahi bir başkasına devredilemiyor. Finansman kampanyalarının Renault Finans'ın şartlarına bağlı olduğu belirtilirken kampanyanın stoklarla sınırlı olup 30.11.2025 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olduğu belirtiliyor. Detaylı bilgi markayla iletişime geçilerek edinilebilir.

Renault, Hyundai, Duster dan öğretmenlere özel kampanya! Farklı meslek grupları da var 2

HYUNDAİ MESLEK GRUPLARINA ÖZEL KAMPANYA

Hyundai'nin meslek gruplarına özel avantajları kapsamında internet sitesinde yer alan bilgilere göre;

Kampanya 01-30 Kasım 2025 tarihleri arasında Hyundai yetkili satıcılarında, KONA EV Advance 99 Kw ve IONIQ 6 Advance 111 kW 4x2 versiyonları için geçerli. Sağlık çalışanları, Hakim, Savcı, Avukat ve Öğretmenlere özel %3 oranındaki ilave indirimlerin kullanılabilmesi için gerekli evrakın Hyundai yetkili satıcısına ibraz edilmesi gerekiyor. Belirtilen %3’lük ek indirimin, aracın azami / maksimum kampanyalı satış fiyatı üzerinden ek olarak verileceği belirtiliyor. Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu belirtilirken gerekli evrak ve kampanyaya dair detaylı bilgi markayla iletişime geçilerek edinilebilir.

Renault, Hyundai, Duster dan öğretmenlere özel kampanya! Farklı meslek grupları da var 3

DACIA ÖĞRETMENLERE ÖZEL KAMPANYA

Dacia, öğretmenlere özel dosya masrafsız kredi ve 10.000 tl indirim imkanı sunuluyor. Dacia'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre;

Dacia Finans’tan kullanılan kredilerde, yeni satın alınacak tüm binek araç modellerinde geçerli olan ilgili kampanya kapsamında, kredi tahsis ücreti (dosya masrafı) alınmamakta olup, araç fiyatına 10.000 TL indirim uygulanıyor. Kampanyadan sadece mesleğine ilişkin belgeyi ibraz ederek Dacia Finans’tan kredi kullanan, Öğretmenler ve Üniversite Akademisyenleri yararlanabilirken sadece beyanın yeterli olmadığı ve ruhsat sahibinin, ilgili mesleği icra edenin kendisi olması gerektiği belirtiliyor. İlgili hakkın, aynı soyadına sahip olunsa dahi bir başkasına devredilemediği aktarılıyor. Finansman kampanyalarının Dacia Finans’ın şartlarına bağlı olduğu belirtilirken stoklarla sınırlı olduğu kaydedilen ve 30.11.2025 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olduğu belirtilen kampanyaya dair detaylı bilgi markayla iletişime geçilerek edinilebilir.

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Araç kampanya
En Çok Aranan Haberler

