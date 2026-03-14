Sıfır araba aldı 6 gün binebildi ‘6 aydır araç serviste yatıyor’

İstanbul'da 30 yaşındaki İbrahim Ak, satın aldığı elektrikli otomobilin kısa süre içinde arıza verdiğini ve yaklaşık 6 aydır servisten teslim alamadığını iddia ederek, firmadan şikayetçi oldu. Sıfır kilometre aldığı araçla sadece servise gidip gelen araç sahibi, yetkililerden yardım istedi.

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde yaşayan İbrahim Ak iddiaya göre, 3 Kasım 2025 tarihinde İstanbul'daki bir otomotiv şubesinden elektrikli otomobil satın aldı. Ak, aracı yaklaşık bir ay kullandıktan sonra sürekli arızalar vermeye başladığı için 3 Aralık 2025 tarihinde servise bıraktı. Araç, aradan geçen yaklaşık 6 aya rağmen hala alıcısına teslim edilemedi. Tüm yatırımıyla sıfır araç aldığını belirten 30 yaşındaki vatandaş yetkililerden yardım istedi.
“SÜREKLİ ARIZA VERDİ”

Yaşadığı süreci anlatan İbrahim Ak, aracın kısa sürede çeşitli arızalar verdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"3 Kasım 2025 tarihinde Mahmutbey'deki bir otomotiv bayisinden elektrikli araç satın aldım. Aracı yaklaşık bir ay kullandım. Bu süreçte araç sürekli arıza verdi. ABS arızası verdi, aracı şarja taktığımda şarj soketi çıkmadı ve istasyonda kaldım. Otobanda kırmızı ışıkta beklerken araç kendi kendine yürüdü ve yolda kaldım. Servisi aradım ama yardımcı olmadılar. O tarihten beri araç serviste. Bana şarj soketinin değişeceğini söylediler ama yaklaşık 6 aydır bir gelişme olmadı. Bana ikame araç verdiler ama mağduriyetim devam ediyor"
SATIP EV ALACAKTI

Ak, aracı satın aldıktan sonra başka bir yatırım planı yaptığını da belirterek, "Ben bu aracı satıp yerine gayrimenkul alacaktım. Ancak araç serviste olduğu için satamadım ve bu nedenle mağdur oldum" diye konuştu.

PARA İADESİ İSTİYOR

Servis yetkililerinin kendisine parça beklediklerini söylediklerini iddia eden Ak, "Bize yurt dışından parça gelmediğini söylüyorlar. Bazen de ‘bir sene de sürebilir' gibi ifadeler kullanıyorlar. Bu saatten sonra aracı da istemiyorum. Aracın bedelinin iade edilmesini istiyorum. Konuyu avukatlarıma verdim, hukuki süreç başlatıldı" ifadelerini kullandı.

"6 AYDIR ARAÇ SERVİSTE YATIYOR"

Ak ile birlikte bayiye giden ve sürece tanıklık ettiğini söyleyen Yakup Ertan ise yaşanan süreci şöyle anlattı:

"İbrahim abiyle birlikte şirkete gittik. 4-5 aydır ‘parçanız gelecek' diyerek oyaladıklarını gördük. Araba yaklaşık 6 aydır serviste yatıyor. İbrahim abi bu arabayı satıp ev alacaktı ama araç serviste olduğu için satamadı ve mağdur oldu. Kendisine ‘arabanız 6 ayda da gelebilir, bir yılda da gelebilir' gibi şeyler söylendi"
İbrahim Ak'ın firma hakkında şikâyette bulunduğu ve konunun arabulucu ile yargı sürecine taşındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

