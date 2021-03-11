FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi? Dikkat çeken 'ÖTV düzenlemesi' açıklaması

Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi? Dikkat çeken 'ÖTV düzenlemesi' açıklaması

OTOMOTİV HABERLERİ  | 11.03.2021 14:13 | Son Güncelleme

ÖTV düzenlemesi nasıl olacak, segmentler arasında değişiklik olacak mı merak ediliyor. Konuyla ilgili konuşan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, ÖTV artışından çok segmentler arası düzenleme yapılırsa daha olumlu sonuçlar doğurabileceğini paylaştı.

Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi? Dikkat çeken 'ÖTV düzenlemesi' açıklaması

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, yaptığı açıklamada ÖTV düzenlemesinin uygulanacağı yönünde duyumlar aldıklarını ama bu düzenlemenin geçmesini beklemediklerini belirtti.

Koronavirüs pandemisinden dolayı yaşanan ekonomik sıkıntılar birçok ülkeyi yeni vergi düzenlemesi tartışmasına iterken, Türkiye'de de farklı sektörlerde yeni vergi düzenlemeleri için nabız yoklanıyor.

Son dakika haber... İkinci el otomobilde en çok satılanlar belli oldu, işte listesi!Son dakika haber... İkinci el otomobilde en çok satılanlar belli oldu, işte listesi!

'ÖTV DÜZENLEMESİ SEGMENTLER ARASI YAPILIRSA OLUMLU OLUR'

Bloomberg HT'nin programına katılan Çelik, yeni ÖTV düzenlemesinin bekledikleri bir gelişme olmadığını belirtti.

Dünya ortalamasına göre Türkiye'nin dünyadaki en yüksek ÖTV oranını uygulayan bir ülke olduğunu belirten Çelik, “Baktığımızda otomobil endüstrisinin en büyük sorunlarından biri ÖTV oranı, iç pazardaki etkisini yoğun bir şekilde hissettiriyor.” dedi.

ÖTV düzenlemesinin artıştan çok, segmentler arasında yapılırsa eğer daha pozitif bir sonuç doğuracağını belirten Çelik, bu sürecin önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtti.

2021'İN İLK ÖTV ZAMMI BAZI ARAÇLARA YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de ÖTV artışı kararı yayımlandı. 2 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekli (II) sayılı listede yer alan, ve aşağıda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir denildi. Karara göre ÖTV artışı yüzde 10'dan yüzde 60 oranında değişerek bazı otomobillere uygulandı. Kararla birlikte elektrikli otomobillerde ortalama %233 ile %300 arasında bir ÖTV artışına gidildi.

2 Şubat'ta ÖTV zammı gelen araçlar:

-0-85 Kw motor gücüne sahip araçlarda %3 olan ÖTV %10'a,

-85 Kw’ı geçen 120 Kw’ı geçmeyen araçlarda %7 olan ÖTV %25'e,

-120 Kw üstü araçlarda %15 olan ÖTV %60'a çıkarılmıştır.

Son dakika: ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı! Hangi otomobillere ÖTV zammı geldi?Son dakika: ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı! Hangi otomobillere ÖTV zammı geldi?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyorOnların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyor
İkinci el otomobilde flaş gelişmeİkinci el otomobilde flaş gelişme
İşte memurların zam listesi!İşte memurların zam listesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası
Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası
Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'
Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'
Emekliye 355 TL zam!
Emekliye 355 TL zam!
Flaş açıklama: Türkiye'de satılacak
Flaş açıklama: Türkiye'de satılacak
O başvurular artık e-Devlet'ten!
O başvurular artık e-Devlet'ten!
Yasak kalktı, fiyatlar düştü!
Yasak kalktı, fiyatlar düştü!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Hakan Atilla istifa etti!
Hakan Atilla istifa etti!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
Hibrit otomobil satışları arttı!
Hibrit otomobil satışları arttı!
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yapın yapın 100 bin liralık arabanın vergisi olmuş 400 bin lira yetmez 500 bin yapın . Rabbim yemeyi nasip etmesin elbet bu saltanat bir gün son bulacak yiyin bakalım nereye kadar yiyebileceksiniz. 5 senedir para biriktiriyorum hala bir araba alamadım alamıyorum her sene biriktirdiğim paranın 2 katına çıkıyor fiyatlar . Allahınızdan bulun
yakında araç almayı aklından geçirenlerden de geçirme vergisi alırlar.
geç bile kaldınız....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fiat Ducato ne kadar? İşte 2021 fiyat listesi!
Fiat Ducato 2021 ne kadar?
Son dakika haber... İkinci el otomobilde en çok satılanlar belli oldu, işte listesi!
En çok satılan markalar belli oldu!
İkinci el online otomobil ilanlarında fiyatlar düştü, satışlar arttı
İkinci el otomobilde flaş gelişme
Renault Megane ve Renault Koleos fiyatları ne kadar? Megane ve Koleos 2021 fiyat listesi açıklandı
Renault Megane ve Renault Koleos fiyatları ne kadar?
Bakan Varank, 2020 yılı otomobil satış rakamlarını paylaştı
2020'de kaç otomobil satıldığı belli oldu
Kısıtlama kalktı, ikinci el otomobil piyasası hareketlendi!
Kısıtlama kalktı, ikinci el otomobil piyasası hareketlendi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.