Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi? Dikkat çeken 'ÖTV düzenlemesi' açıklaması

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, yaptığı açıklamada ÖTV düzenlemesinin uygulanacağı yönünde duyumlar aldıklarını ama bu düzenlemenin geçmesini beklemediklerini belirtti.

Koronavirüs pandemisinden dolayı yaşanan ekonomik sıkıntılar birçok ülkeyi yeni vergi düzenlemesi tartışmasına iterken, Türkiye'de de farklı sektörlerde yeni vergi düzenlemeleri için nabız yoklanıyor.

'ÖTV DÜZENLEMESİ SEGMENTLER ARASI YAPILIRSA OLUMLU OLUR'

Bloomberg HT'nin programına katılan Çelik, yeni ÖTV düzenlemesinin bekledikleri bir gelişme olmadığını belirtti.

Dünya ortalamasına göre Türkiye'nin dünyadaki en yüksek ÖTV oranını uygulayan bir ülke olduğunu belirten Çelik, “Baktığımızda otomobil endüstrisinin en büyük sorunlarından biri ÖTV oranı, iç pazardaki etkisini yoğun bir şekilde hissettiriyor.” dedi.

ÖTV düzenlemesinin artıştan çok, segmentler arasında yapılırsa eğer daha pozitif bir sonuç doğuracağını belirten Çelik, bu sürecin önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtti.

2021'İN İLK ÖTV ZAMMI BAZI ARAÇLARA YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de ÖTV artışı kararı yayımlandı. 2 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekli (II) sayılı listede yer alan, ve aşağıda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir denildi. Karara göre ÖTV artışı yüzde 10'dan yüzde 60 oranında değişerek bazı otomobillere uygulandı. Kararla birlikte elektrikli otomobillerde ortalama %233 ile %300 arasında bir ÖTV artışına gidildi.

2 Şubat'ta ÖTV zammı gelen araçlar:

-0-85 Kw motor gücüne sahip araçlarda %3 olan ÖTV %10'a,

-85 Kw’ı geçen 120 Kw’ı geçmeyen araçlarda %7 olan ÖTV %25'e,

-120 Kw üstü araçlarda %15 olan ÖTV %60'a çıkarılmıştır.



