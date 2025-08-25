Sıfır km 2026 model Şahin ve Doğan! Yıllar sonra yeniden üretilebilir... Gözler Koç Holding ve Fiat'ta: Fiyatı kaç TL olacak?

Koç Holding'den Şahin ve Doğan model otomobiller için gündem yaratacak yeni bir hamle geldi. Bir dönemin en çok tercih edilen otomobilleri arasında yer alan TOFAŞ’ın efsanevi “Şahin” ve “Doğan” modelleri yeniden üretilmek için beklemeye başladı.

2026 MODEL ŞAHİN VE DOĞAN GELİYOR

TOFAŞ tarafından 1990'lı yıllarda üretilen ve uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok kullanılan otomobil modellerine dönüşen 'Şahin' ve 'Doğan' modelleri, 2026 yılı itibarıyla yeniden yollara dönmeye hazırlanıyor.

90’lı yıllarda milyonların hayalini süsleyen kuş serisi için Koç Grubu ve Fiat’ın karar aşamasında olduğu öğrenildi.

YENİ TASARIM NASIL OLACAK?

Sözcü'de yer alan habere göre; gelecek yıl itibarıyla iki modelin de yeni versiyonlarının üretimine başlanması beklenirken, yeniden üretilecek modellerin, geçmişin ikonik tasarım çizgilerini koruyarak günümüz teknolojisiyle donatılacağı belirtiliyor. Bu sayede hem nostalji arayan kullanıcılar hem de güncel ihtiyaçlara yönelik beklentiler karşılanmış olacak.

Yeni nesil kuş serisinin, Türkiye otomotiv piyasasında hem koleksiyon değeri taşıması hem de gençler arasında yeniden bir “efsane” akımı başlatması bekleniyor.

FİYATI ŞİMDİDEN MERAK KONUSU

Daha şimdiden ise 2026 model Şahin ve Doğan'ın kaç TL'ye satılacağı merak konusu oldu.