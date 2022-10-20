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Son dakika: Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank açıkladı: 'Müthiş bir talep var'

20.10.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un fiyatıyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar TOGG’un ilk etapta kaç adet ve kaç liradan satışa sunulacağı merak ediyordu. Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili son noktayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank koydu. İşte TOGG’un fiyatına ilişkin son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank açıkladı: 'Müthiş bir talep var'

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için geri sayım başladı. Merakla beklenen yerli otomobil TOGG için artık geri sayım başladı.Türkiye’nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Bursa Gemlik’teki kurulumu hızla devam ederken vatandaşlar yerli otomobil TOGG otomobil fiyatının ne kadar olacağını merak ediyordu. TOGG'un fiyatıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan açıklama geldi.

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SON DAKİKA: YERLİ OTOMOBİL NE KADAR OLACAK?

Bakan Varank'ın açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

C sınıfı SUV bir araçla kendi sınıfında piyasada rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacak. Dolayısıyla Togg'un fiyatını merak edenler bu sınıftaki araçların fiyatlarına bakabilir. Yani elektrikli olmasına rağmen piyasadaki benzin ve dizel SUV diğer araçların fiyatlarına bakabilir vatandaşlar.

Togg'daki arkadaşlarımız fiyat konusunda kendileri karar verecek. Mart ayında piyasaya sürülecek bir araç için şimdiden direkt fiyat açıklanması doğru olmaz zaten.

Yerli otomobil için müthiş bir talep var, ama henüz ön talep alınmadı.

AYRINTILAR GELİYOR...

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