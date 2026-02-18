FİNANS

Şubat 2026 Fiat sıfır araç kampanyası belli oldu: Egea, Grande Panda

Sıfır araç alacaklar otomobil markalarının Şubat 2026 araç kampanyalarını takip etmeye devam ediyor. Kampanyaların bolca öne çıktığı 2025 yılının ardından 2026 yılına girilmesiyle araba markaları araç kampanyalarını sürdürüyor. Araç almayı planlayanların araştırdığı markalardan bir tanesi de Fiat. Fiat sıfır arabaların güncel fiyatları ve Şubat sıfır araç kampanyalarını listeledik.

Hande Dağ

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Sıfır araç kampanyaları ve indirimlerle dolu 2025 yılının ardından pek çok otomobil markası 2026 yılında da araç kampanyalarına devam ediyor. Şubat 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Fiat fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Şubat Fiat sıfır araç kampanyaları ne? Fiat'ın sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Fiat güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

Şubat 2026 Fiat sıfır araç kampanyası belli oldu: Egea, Grande Panda 1

FIAT YENİ GRANDE PANDA HYBRID GÜNCEL FİYAT

Sınırlı sayıda Grande Panda Hybrid modeli, 1.549.900 TL'den başlayan fiyatlar ve 280.000 TL 12 ay %2,89 faizli kredi imkanı ile sunuluyor. İlgili kampanyanın, 03.02.2026 - 02.03.2026 tarihleri arasında sınırlı sayıda 0 km 2025 model Fiat Grande Hybrid modelleri için geçerli olduğu belirtiliyor.

FIAT EGEA DİZEL GÜNCEL FİYAT

Egea dizel araçlar 1.389.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Kampanyanın 03.02.2026 - 02.03.2026 tarihleri arasında 0 km 2026 yılı Egea Sedan 1.6 motor seçeneğinde otomatik ve manuel araçlar için sınırlı sayıda geçerli olduğu belirtiliyor.

Diğer yandan sınırlı sayıda Egea modeli için 200.000 TL 12 ay %1,99 faiz imkanı da belirtiliyor. Kampanyanın 03.02.2026 - 02.03.2026 tarihleri arasında 0 km 2026 yılı Egea Ailesi modelleri için sınırlı sayıda geçerli olduğu aktarılıyor.

YENİ FIAT 600 GÜNCEL FİYAT

Yeni Fiat 600, 200.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %1,99 faiz oranıyla sunuluyor. İlgili kampanyanın, 03.02.2026 - 02.03.2026 tarihleri arasında 2025 Fiat 600 BEV La Prima ve 600 MHEV Easy modelleri için geçerli olduğu belirtiliyor.

YENİ FIAT 500E GÜNCEL FİYAT

500e, şubat ayına özel 130.000 TL'ye varan indirim ve kredi imkanıyla sunuluyor. Yeni Fiat 500e, 280.000 TL 12 ay %2,89 faiz imkanıyla sunuluyor. Sınırlı sayıda 500e modeli, 1.919.900 TL'den başlayan fiyatlar ve 280.000 TL 12 ay %2,89 faizli kredi imkanı ile sunulurken ilgili kampanyanın, 03.02.2026-02.03.2026 tarihleri arasında sınırlı sayıda 0 km 2025 model Fiat 500e Elektrikli modeli için geçerli olduğu belirtiliyor.

YENİ FIAT TOPOLINO GÜNCEL FİYAT

Yeni Fiat Topolino, 200.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %0 faiz oranına ilave 90.000 TL indirim ile sunuluyor. İlgili kampanyanın, 03.02.2026 - 02.03.2026 tarihleri arasında, 2024, 2025 ve 2026 model Fiat Topolino araçlar için geçerli olduğu belirtiliyor.

YENİ FIAT GRANDE PANDA GÜNCEL FİYAT

Yeni Fiat Grande Panda, 150.000 TL 12 ay %0 faiz sunuluyor. Sınırlı sayıda Grande Panda modeli, 1.524.900 TL'den başlayan fiyatlar, 150.000 TL 12 ay %0 faizli kredi veya 25.000 TL nakit indrim ile sunulurken ilgili kampanyanın, 03.02.2026 - 02.03.2026 tarihleri arasında sınırlı sayıda 0 km 2025 model Fiat Grande Panda Elektrikli modeli için geçerli olduğu belirtiliyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

