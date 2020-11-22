FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Sürücüler dikkat! Önemli kış lastiği uyarısı

Sürücüler dikkat! Önemli kış lastiği uyarısı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 22.11.2020 12:22 | Son Güncelleme

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerdeki sürücülerin araçlarında kış lastiği kullanmak için 1 Aralık'ı beklememesi gerektiğini bildirdi.

Sürücüler dikkat! Önemli kış lastiği uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, sürücülere kış lastiği konusunda erken davranmaları uyarısında bulundu. Ticari araçlar için 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Apaydın, şehirler arası kara yollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari otomobillerin de bu kapsamda bulunduğunu vurguladı.

Apaydın, 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmamanın cezasının 776 lira olduğu bilgisini vererek, "Ceza 1 Ocak 2021'den itibaren yeniden değerleme oranında yüzde 9,11 artırılarak 846 liraya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Kış lastiğine geçişte tarihten çok hava muhalefetinin göz önüne alınması gerektiğine işaret eden Apaydın, "Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmeli. Zorunlu uygulamanın başlamasına kısa bir zaman kala yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız araçlarına daha önceden kış lastiği takmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖZEL ARAÇLAR DA RİSK TAŞIYOR"

"Gizli buzlanma, yağışlar, yolların kayganlaşması gibi risk faktörleri ülkemizdeki tüm araçları etkiliyor. Araştırmalara göre kışın kaza yapma riski yaza göre 6 kat daha fazla. Karlı ve buzlu havalarda yaşanan kazalar genellikle bir ve birden fazla aracın çarpışması şeklinde meydana geliyor. Bu sebeple ticari ya da özel araç demeden tüm vatandaşlarımız kış lastiği kullanımına dikkat etmeli. Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyük."

Günde 1 saat çalışarak ayda 3 ton solucan gübresi üretiyorGünde 1 saat çalışarak ayda 3 ton solucan gübresi üretiyor

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
GÜNSEL ne zaman satışa çıkacak? GÜNSEL ne zaman satışa çıkacak?
İşte güncel şeker pancarı fiyatları!İşte güncel şeker pancarı fiyatları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti
Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti
İkinci el araçta büyük oyun!
İkinci el araçta büyük oyun!
Kredi kartı dolandırıcılığına dikkat!
Kredi kartı dolandırıcılığına dikkat!
İstanbul'da ekmeğe zam iddiasına açıklama
İstanbul'da ekmeğe zam iddiasına açıklama
Günde 1 saat çalışarak ayda 3 ton üretiyor
Günde 1 saat çalışarak ayda 3 ton üretiyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kritik faiz kararı açıklandı
Kritik faiz kararı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım
Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak
Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'in fiyatı açıklandı... GÜNSEL ne zaman satışa çıkacak? GÜNSEL'in özellikleri neler? GÜNSEL ne kadar?
GÜNSEL ne zaman satışa çıkacak?
74 model Murat 124'ü sıfır araç fiyatına satmadı! İşte sebebi
Sıfır araç fiyatına satmadı! İşte sebebi
İkinci el araç piyasasında durgunluk! Araç fiyatları ne olacak?
Satışlar durdu! Araç fiyatları ne olacak?
İngiltere 2030’da benzin ve dizel araç satışını yasaklayacak
Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak
Bakan Mustafa Varank'tan Türkiye'nin Otomobili'nde yerlilik oranı açıklaması
Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması
Araç sahipleri dikkat! 15 bin liraya kadar maliyet çıkabilir
Araç sahipleri dikkat! 15 bin liraya kadar maliyet çıkabilir

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.