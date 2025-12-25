FİNANS

Tarih belli oldu: Dev markanın en ucuz modeli tarihe karışıyor!

Üretim giderlerinin artması nedeniyle otomobil sektörü oyuncuları ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Bundan dolayı uygun fiyatlı araç segmentini markalar daraltmaya başladı. Nissan, ABD'de giriş seviyesi Versa'nın üretimini yıl sonunda durduracağını duyurdu. Böylece en ucuz sıfır otomobil unvanı 2026 Hyundai Venue'ye geçti.

Artan maliyetler tüm sektörleri etkiliyor. Otomobil sektöründe de zor günler yaşanıyor. Bundan dolayı ise otomobil üreticileri stratejilerini değiştirmeye başladı. Bu dönüşümden en çok etkilenenlerin başında ise düşük kâr marjına sahip giriş seviyesi modeller geldi.

20 BİN DOLARIN ALTINDA KALMAYACAK

Nissan'ın yaptığı açıklamaya göre, Versa'nın üretimi yıl sonunda tamamlanacak. Bu adımla birlikte ABD pazarında 20 bin doların altında başlangıç fiyatıyla satılan yeni otomobil dönemi de fiilen kapanmış olacak. Benzer bir kararın kısa süre önce Mitsubishi Mirage için de alındığı hatırlatılırken, giriş seviyesi segmentteki seçeneklerin hızla azaldığı belirtiliyor.
ORTA SINIF SEDANLARA YÖNELECEKLER

Şirket, kaynaklarını daha kârlı ürün gruplarına yönlendirmeyi hedefliyor. Nissan'ın bundan sonraki odak noktası Sentra ve Altima gibi orta sınıf sedanlar ile Kicks gibi kompakt SUV modelleri olacak. Versa'nın satıştan çekilmesiyle markanın ABD'deki en uygun fiyatlı yeni aracı ise 22 bin 910 dolarlık Kicks Play olarak belirlendi.

O UNVAN EL DEĞİŞTİRDİ

Versa'nın piyasadan ayrılmasıyla "en ucuz sıfır otomobil" unvanı da el değiştirdi. Güncel durumda bu unvan, 22 bin 150 dolarlık 2026 Hyundai Venue'ye geçti. Sedan kategorisinde ise en ekonomik seçenek 23 bin 385 dolarlık Kia K4 olarak öne çıkıyor.

Sektör uzmanları, üreticilerin düşük kâr marjı nedeniyle giriş seviyesi araçlardan giderek uzaklaştığını vurguluyor. Markaların yatırım odağının ise SUV'ler ve elektrikli araçlar gibi daha yüksek gelir sağlayan segmentlere kaydığı ifade ediliyor. Bu tablo, ABD'de yeni araç fiyatlarının genellikle 22-25 bin dolar bandının altına inmesini zorlaştırırken, bütçesi sınırlı alıcılar için seçeneklerin daralmasına yol açıyor. Mevcut ABD pazarında en uygun fiyatlı modeller arasında 22 bin 150 dolarlık Hyundai Venue, 22 bin 910 dolarlık Nissan Kicks Play ve 23 bin 385 dolarlık Kia K4 bulunuyor.

