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Ticaret Bakanı Muş'tan otomobil bayilerine ceza açıklaması! "Liste fiyatı üzerinde fiyat talep etmişler"

25.05.2023 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, liste fiyatının üzerinde ücret talep eden otomobil bayilerine kesilen cezayı değerlendirerek, "Araçların bir bayi fiyatları var, bir liste fiyatları var. Onun üzerinden fiyat talep etmişler. Veya vatandaşa aksesuar adı altında ilave fatura kesmek istemişler. Bu tespit edilmiş. Ve bunun cezai müeyyidesi uygulanmış. 3 bayi yaklaşık 17 milyon lira civarında para cezası kesildi ve diğer yaptırımlar uygulanacaktır." dedi.

Ticaret Bakanı Muş'tan otomobil bayilerine ceza açıklaması! "Liste fiyatı üzerinde fiyat talep etmişler"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensupları ile bir araya geldi. Samsun’da seçim çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bakan Muş, gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir programda "7 yıldır bakanım, bizden sonra gelenlere de Allah kolaylık versin." dediğini hatırlatılarak kendi bakanlığının devam edip etmeyeceği sorusuna cevap veren Mehmet Muş, "Cumhurbaşkanımız kabineyi belirliyor. Dolayısıyla biz hangi görev olursa olsun o görevi hakkıyla yerine getirmek için varız. Bakanlık olur, bakanlıkta görevimize devam ederiz. Milletvekilliği olur, milletvekilliğinde görevimize devam ederiz. Parti yönetiminde olur, parti yönetiminde devam ederiz. Hiçbir şey olmaz, Samsun’un vekaletini üzerimize aldık. Samsun milletvekili olarak görevimize devam ediyoruz. Dolayısıyla asıl olan millete hizmet edebilmek. O işin peşinde koşmak, şehri ileriye taşıyacak olan projelere imza atabilmek. Ülkeyi ileriye taşıyacak olan çalışmalara hizmet verebilmek. Tabii, Süleyman Bey 'Ben 7 senedir bakanlık yaptım' diyor. Ben 2 sene yaptım daha." ifadelerini kullandı.

LİSTE FİYATININ ÜZERİNDE ÜCRET TALEP EDİLEN BAYİLERE KESİLEN CEZA

Liste fiyatı üzerinde araç satmak isteyen 3 oto bayisine kesilen ceza hakkında da bilgi veren Mehmet Muş, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni hükümet kurulana kadar eski hükümet görevine devam ediyor. O süre zarfında da memlekette hangi sorumlulukları taşıyorsak o sorumlulukları yerine getiririz. Burada koyduğumuz çeşitli kurallar var. Bu kurallara herkesin riayet etmesi gerekiyor. Türkiye serbest piyasa koşullarını işleten bir ülke. Türkiye’de serbest piyasa ekonomisi mevcut. Ancak konan çeşitli kurallar var. Şimdi o kuralların dışına çıktığınız zaman bunun cezai müeyyidesi var. Ticari hayatla alakalı da serbest piyasa koşulları içerisinde çeşitli kurallar var. Bu kurallar ihlal edildi, bu kurallar ihlal edildiği zaman bunların cezai müeyyidesi var. Bunlar açık, şeffaf şekilde bizim yönetmeliklerimizde ve kanunlarımızda yazıyor. Burada ne oldu? Bu bayiler tabii pek çok bayi biz inceledik, denetledik. Araçların bir bayi fiyatları var. Bir liste fiyatları var. Onun üzerinden fiyat talep etmişler. Veya vatandaşa aksesuar adı altında ilave fatura kesmek istemişler. Bu tespit edilmiş. Ve bunun cezai müeyyidesi uygulanmış. 3 bayi yaklaşık 17 milyon lira civarında para cezası kesildi ve diğer yaptırımlar uygulanacaktır.

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Buradan şunu söylemek isterim. Piyasaya bir müdahalemiz söz konusu değil. Ancak serbest piyasa ekonomisi demek kuralların olmadığı bir ekonomi demek değildir. Ticari kurallar vardır ve bu ticari kurallara uygun şekilde herkesin hareket etmesi gerekir. Bir araç almak ihtiyaç. İnsana bu ihtiyacını karşılamak için geliyorlar. Ve burada talep ettiği zaman neyse o kurallar ona uymak durumundalar ve insanlar bu ihtiyaçlarını karşılamak durumunda. Biliyorsunuz çip krizinden dolayı üretimde aksamalar oluyor. Ertelenen talep vardı. Hem üretimde aksama hem de ertelenen talep. Şimdi birleşince dolayısıyla talepte üretime göre daha fazla bir artış söz konusu oluyor.

Kanaatim, belli bir süre içerisinde arzın artması ve olan talebin düşmesiyle beraber bu bir dengeye oturacaktır. Çünkü bunlar geçmiş dönemlere çok sorun olan alanlar değildi. Pandemiyle birlikte üretimde yaşanan aksaklıklardan dolayı arzdaki daralmadan kaynaklı ve ertelenen taleplerden dolayı şimdiki talebin artmasından kaynaklı bir problem ortaya çıkıyor. Kurallar içerisinde herkesin hareket etmesini arzu ediyoruz. Buradan ticari hayatta bulunan, ilgili oyunculara da kurallara uydukları takdirde ticaretlerine devam edebilirler. Burada herhangi bir sorun yok. Burada bizim bunun dışında bir yaptırımımız söz konusu olmaz. Ama bir taraftan da elinizdeki imkanlarla size gelip ihtiyacını karşılamaya çalışan vatandaşa da farklı bir uygulamaya giderseniz bunun karşılığı da olacaktır mutlaka."

Ziyaretin sonunda Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Bakan Muş’a plaket takdim etti. (İHA)

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Mehmet Muş Otomobil

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