FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. TOGG Türkiye'de yollarda! Test sürüşü yapıldı, Osmangazi Köprüsü'nden geçti

TOGG Türkiye'de yollarda! Test sürüşü yapıldı, Osmangazi Köprüsü'nden geçti

06.10.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli ve milli otomobil TOGG’un yollardaki testlerine devam ediliyor. Son olarak Güvenlik donanımlarının test edildiği iki TOGG aracı, Osmangazi Köprüsü’nü kullanarak Gebze ile Gemlik fabrikası arasında test sürüşü gerçekleştirdi. Öte yandan TOGG'un 29 Ekim’deki fabrika açılışıyla birlikte seri üretimine başlanması bekleniyor.

TOGG Türkiye'de yollarda! Test sürüşü yapıldı, Osmangazi Köprüsü'nden geçti

TOGG yollara çıktı, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı test sürüşünde Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Osmangazi Köprüsü'nden geçti... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapacağı yerli ve milli otomobil TOGG’un Gemlik fabrikasında son hazırlıklar sürerken, 2 araç otoyol testleri ve güvenlik testleri kapsamında Gebze Bilişim Vadisi’nden çıkarak Gemlik fabrikası arasında sürüş gerçekleştirdi.

TOGG, OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NÜ GEÇTİ

Test sürüşlerinin yayınlandığı video TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Tweette, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor" ifadesi kullanıldı. "#YeniLigeYolculuk" ve "#Togg" etiketlerinin kullanıldığı tweette, TOGG'un kullanıcı deneyimine ilişkin video da paylaşıldı. Söz konusu videoda "güvenlik" vurgusu yapıldı. TOGG kış testleri için yakın zamanda Turkish Cargo işbirliği ile Arjantin’e gitmiş ve başarıyla geri dönmüştü.

1

29 EKİM’DE FABRİKA AÇILIŞI YAPILACAK

Yıllık 175 bin adet kapasiteyle hizmet verecek yerli ve milli otomobil TOGG’un Gemlik Tesisi’nin de 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak. 2030’a kadar 1 milyon 30 bin adetlik üretim vizyonuyla hizmet verecek. Çevreci şekilde tasarlanan fabrika, Avrupa’nın en akıllı ve yeşil fabrikası olarak nitelendiriliyor.

2

Tesisin içerisinde TOGG’un üretim merkezinin yanında batarya fabrikası, deneyim merkezi, test pisti ve vatandaşların da ziyaret edebileceği yaşam alanları yer alıyor. Denize sıfır alanda ayrıca tedariğin yanı sıra ihracat ve transfer için bir liman olması bekleniyor.

ÖTV ve TOGG her şeyi değiştirdi! İkinci el otoda 'sessiz' günlerÖTV ve TOGG her şeyi değiştirdi! İkinci el otoda 'sessiz' günler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araba alacaklar bunu bekliyor! ÖTV ve TOGG...Araba alacaklar bunu bekliyor! ÖTV ve TOGG...
Son Dakika | Milyonlarca vatandaş EYT'yi bekliyor! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...Son Dakika | Milyonlarca vatandaş EYT'yi bekliyor! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...
Canlı yayında asgari ücret mesajı! 2023...Canlı yayında asgari ücret mesajı! 2023...
Anahtar Kelimeler:
togg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın rakibi reytinglere yenildi! Son defa ekranda olacak

Müge Anlı'nın rakibi reytinglere yenildi! Son defa ekranda olacak

İstanbul'daki satılık daire ilanı sosyal medyada olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

İstanbul'daki satılık daire ilanı sosyal medyada olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

Son Dakika | Milyonlarca vatandaş EYT'yi bekliyor! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...

Son Dakika | Milyonlarca vatandaş EYT'yi bekliyor! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...

Bu zamlar cep yakacak! Enflasyon sıfır çıksa dahi yüzde 121 zam bekleniyor... 1 Ocak 2023'e dikkat: Emlak vergisi, MTV, ceza, harç...

Bu zamlar cep yakacak! Enflasyon sıfır çıksa dahi yüzde 121 zam bekleniyor... 1 Ocak 2023'e dikkat: Emlak vergisi, MTV, ceza, harç...

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Duyurdular! Tam 14 bin lira promosyon...

Duyurdular! Tam 14 bin lira promosyon...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.