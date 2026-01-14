FİNANS

Toyota Avrupa 2025'te 1 milyon 229 binin üzerinde araç sattı

Toyota Avrupa, geçen yıl 1 milyon 229 binin üzerinde araç satışı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota Avrupa'nın toplam satışları içinde elektrifikasyona sahip araçların payı yüzde 77'ye yükseldi. Tamamen elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 46 artarken, şarj edilebilir hibrit araç satışları yüzde 76, hibrit araç satışları ise yüzde 3 artış gösterdi.

Çoklu mobilite stratejisiyle farklı müşteri beklentilerine uygun çözümler sunmayı sürdüren Toyota'nın bu büyümesinin, Karbon dioksit (CO2) emisyonlarının daha hızlı düşürülmesine katkı sağlıyor.

Toyota, marka bazında ise 2025 Ocak-Aralık döneminde Avrupa satışlarını yüzde 5 artırarak, yaklaşık 1 milyon 144 bin adede çıkardı. Bu performansla Toyota, üst üste beşinci kez Avrupa'nın en çok tercih edilen ikinci markası olma konumunu korudu.

Markanın en çok tercih edilen modelleri 200 bin 477 adetle Yaris Cross, 167 bin adetle Yaris ve Türkiye'de üretilen 143 bin adetle Toyota C-HR oldu. Toyota C-HR Plug-in Hybrid satışları 39 bin 547 adede ulaşırken, yine Türkiye'de üretilen Toyota Corolla Sedan'ın satışları 62 binin üzerine çıktı.

Toyota'nın elektrifikasyona sahip araçların toplam satışı yüzde 5 artışla 948 bine ulaştı. Tamamen elektrikli satışları yüzde 53 artışla yaklaşık 52 bin olurken şarj edilebilir hibritler yüzde 91 artışla yaklaşık 72 bine ulaştı.

Toyota hafif ticari araçları da tüm zamanların rekoruna ulaştı

Toyota, binek araçlarının yanı sıra hafif ticari araçlarıyla da Avrupa'da adından söz ettiriyor. Şirketin genişleyen ürün gamıyla Toyota Professional hafif ticari araç satışları, 2025'te yüzde 19 artış ve 158 bin 270 adetle tüm zamanların rekoruna ulaştı.

Yüksek taleple birlikte Hilux'ın satışları yüzde 20 artış göstererek 46 bin adedi aştı. PROACE ailesi ise yüzde 100 kapsayıcılık sağlayan farklı segmentlerdeki seçenekleri dolayısıyla yüzde 19 artış elde etti.

Yüksek satışlar, toplamda Toyota'nın Avrupa'da hafif ticari araç pazar payını yeni yüzde 6,7'ye taşıdı.

