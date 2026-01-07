Toyota'nın 2025'te Türkiye'de sattığı araç sayısı belli oldu (Corolla, C-HR, Cross)

Şirketten yapılan açıklamaya göre, marka, toplam pazar payını da artırarak yüzde 6,7'ye çıkardı. Aynı zamanda Toyota, Türkiye'de 2025'in en çok tercih edilen üçüncü otomobil markası oldu.

SUV modellerden sedan modellere, arazi araçlarından farklı segmentlerdeki hafif ticari araçlara kadar farklı modeller sunan Toyota, geçen yıl 76 bin 620 adet binek otomobil ve 15 bin 761 adet hafif ticari araç sattı.

Binek araç satışlarını yüzde 47 artıran markanın 2025'te en çok tercih edilen binek modelleri, 35 bin 906 adet ile Corolla sedan, 25 bin 215 adet ile Toyota C-HR Hybrid ve 12 bin 6 adet ile Corolla Cross Hybrid oldu.

15 bin 761 adet ile Toyota hafif ticarilerinin satışları önceki yıla göre yüzde 73 arttı. Böylece Toyota Türkiye'de tüm zamanların en yüksek yıllık hafif ticari araç satışına imza attı.

Binek araçlarında tüm segmentlerde tam hibrit model sunan Toyota, binek araç satışlarının yüzde 71'ini hibrit olarak gerçekleştirirken, tam hibrit segmentinde de yüzde 71 pazar payıyla sektördeki konumunu sürdürdü. Tüm hibrit segmentinde de yüzde 19 paya sahip olan Toyota, 54 bin 618 adetlik hibrit satışına imza attı.

Marka, binek araç satışlarının 2025'te 39 bin 332 adet ile yüzde 52'sini SUV modellerle gerçekleştirdi.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır