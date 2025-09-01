FİNANS

Trafik sigortasında yeni primler belli oldu! A'dan Z'ye hepsi değişti, fark yüzde 500'ü buldu

Trafikte bulunan 32 milyona yakın araç için trafik sigortası primleri yeniden belirlendi. Buna göre, İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 14 bin 462 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Trafik sigortasında yeni düzenleme başladı. Trafik sigortası primlerine ortalama olarak yüzde 1.2 oranında zam yapıldı. Sigorta Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 14 bin 462 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak.

Trafik sigortasında yeni primler belli oldu! A dan Z ye hepsi değişti, fark yüzde 500 ü buldu 1

YÜZDE 500 CİVARINDA FARK VAR

İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 43 bin 835 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 306 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 42 bin 594 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 99 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 41 bin 353 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 6 bin 892 lira oldu.
Trafik sigortasında yeni primler belli oldu! A dan Z ye hepsi değişti, fark yüzde 500 ü buldu 2

TAKSİLERİN SİGORTASI YÜKSELDİ

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 115 bin 493 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 19 bin 249 lira oldu. Ankara'da bu tutar en yüksek 11 bin 225 lira, en düşük 18 bin 704 lira, İzmir'de en yüksek 108 bin 956 lira, en düşük de 18 bin 159 lira olarak belirlendi.
Trafik sigortasında yeni primler belli oldu! A dan Z ye hepsi değişti, fark yüzde 500 ü buldu 3

OTOBÜSLERİN NE KADAR?

İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 276 bin 819 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 46 bin 136 lira oldu.

Trafik sigortasında yeni primler belli oldu! A dan Z ye hepsi değişti, fark yüzde 500 ü buldu 4

CEZASI NE KADAR?

Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.

Sigortasız araç kullanmanın cezası 2025 yılı için ücreti 993 TL olarak belirlendi. Cezai yaptırımın yanı sıra polis tarafından aracın sigortasız olduğunun tespit edilmesinin ardından araç sigorta cezası olarak trafikten men edilme cezası uygulanıyor.

