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TSE, TOGG Projesi'nde standartlara odaklandı

29.11.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 sonunda yollara çıkacak yerli otomobil için, Türk Standardları Enstitüsü de (TSE) yoğun bir mesai harcıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) standart ihtiyacını yakından takip ettiklerini belirten TSE Başkanı Adem Şahin, "TSE olarak durduğumuz yer, TOGG üretim bandından indiğinde, o otomobili kullanan insanların herhangi bir şarj altyapısı problemiyle karşılaşmadan gönül rahatlığıyla kara yollarımızda aracı kullanabilir durumda olmalarıdır" dedi.

TSE, TOGG Projesi'nde standartlara odaklandı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili standart, kriter talepleri ve ihtiyaçlara ilişkin süreçleri çok yakından takip ettiklerini belirterek, kurum olarak yerli otomobile ellerinden gelen katkıyı vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Şahin, TOGG Projesi'nde adım adım sona yaklaşıldığına işaret ederek, tüm Türkiye'nin 2022 sonunda üretim bandından ilk aracın ineceği günü beklediğini vurguladı.

TOGG'un üretim bandından indiğinde şarj altyapısına ilişkin standartların hazır olduğuna dikkat çeken Şahin, "TOGG malum elektrikli olacak. Dünyada da enerji tüketiminde var olan değişimlerin tamamının TOGG'da teknolojik olarak uygulandığını ve geliştirilerek uygulanmaya devam edeceğini göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Burada merak edilen konunun, 'TOGG üretim bandından indiğinde, şarj altyapısıyla alakalı elektrikle ilgili problemlerinin çözülüp çözülmemesi' olduğunu belirten Şahin, TSE'nin şarj altyapısına ilişkin iki ayrı standart hazırladığı bilgisini verdi.

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Şahin, bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu konudaki yönlendirmeleriyle 'Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri-Temel Terimler ve Tanımlar Standardı' ile 'Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları-Kurulum ve Güvenlik Gerekleri Standardı'nı hazırlayıp kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

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TOGG'a TSE olarak katkı sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Şahin, "Bizim TSE olarak durduğumuz yer TOGG'un heyecanla beklendiği gün, üretim bandından indiğinde o otomobili kullanmaya karar vermiş insanların herhangi bir şarj altyapısı problemiyle karşılaşmadan gönül rahatlığıyla kara yollarımızda aracı kullanabilir durumda olmaları ve memnuniyetlerinin de yüksek seviyede olmasını temin etmektir. TOGG ile ilgili başka standart veya kriter talepleri ve ihtiyacı ortaya çıkacak olduğunda biz süreci çok yakından takip ediyoruz ve önceden hazırlıklı olmaya gayret ediyoruz. Yerli otomobilimize biz de kurum olarak elimizden gelen katkıyı vermeye devam edeceğiz" dedi. (AA)

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