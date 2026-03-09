FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Türkiye'de yılın otomobili! Aday modeller açıklandı

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11’inci kez gerçekleştirilecek "Türkiye’de Yılın Otomobili" seçimi için belirlenen otomobiller açıklandı. 33 model mücadele edecek.

Türkiye'de yılın otomobili! Aday modeller açıklandı
Cansu Çamcı

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), 2026 yılı "Türkiye’de Yılın Otomobili" yarışı için belirlediği 33 aday modeli kamuoyuyla paylaştı. Yarışmanın galibi, finalistlerin belirlenmesinin ardından Haziran ayındaki büyük törende ilan edilecek.

Süreç kapsamında OGD üyesi otomotiv gazetecileri, Mayıs ayında gerçekleştirecekleri test sürüşleri ve değerlendirmeler sonucunda aday sayısını 7 finale düşürecek. Bu finalistler arasından yapılacak son oylama ile şampiyon olan model, Haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Organizasyonun kapsamı sadece ana ödülle sınırlı kalmayacak; etkinlikte ayrıca "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovasyonu", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Premium Otomobili" gibi farklı kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak.

Türkiye de yılın otomobili! Aday modeller açıklandı 1

ELEKTRİKLİ MODELLERİN SAYISI ARTTI!

Bu yılki aday listesinde özellikle elektrikli ve elektrifikasyon odaklı modellerin sayısının dikkat çekici biçimde artması, otomotiv sektöründeki dönüşümün hızlandığını gösteriyor.

2026 Türkiye’de Yılın Otomobili adayları

-Alpine A290
-Audi A6
-Audi Q3
-Audi Q5
-BMW iX3
-BMW X3
-BMW X5
-BMW X7
-BYD Atto 2
-BYD Sealion 7
-Citroen C3
-Citroen C3 Aircross
-Citroen C5 Aircross
-Fiat Grande Panda
-Ford Capri
-Ford Explorer
-Honda Prelude
-Hyundai Inster
-Hyundai Ioniq 9
-Jeep Compass
-Mercedes-Benz CLA
-MG 7
-Omoda 7
-Opel Frontera
-Renault 5
-Renault Clio
-Skoda Elroq
-Skoda Enyaq
-Skoda Enyaq Coupe
-Togg T10F
-Volkswagen T-Roc
-Volkswagen Tayron
-Volvo EX30

Türkiye de yılın otomobili! Aday modeller açıklandı 2

Geçtiğimiz yıl düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2025” yarışmasının kazananı ise Çinli üretici BYD’nin elektrikli SUV modeli BYD Seal U olmuştu. Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla belirlenen sonuçlarda model, toplam 2690 puan alarak zirveye yerleşmiş ve en yakın rakibi Kia EV3’ü 20 puan farkla geride bırakmıştı. Final etabında ayrıca Jaecoo 7, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster gibi güçlü rakipler de yer almıştı. - Kaynak: donanimhaber.com

Kaynak: donanimhaber.com

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin'de enflasyon 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı!Çin'de enflasyon 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli olduSerbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Model Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.