Türkiye'de yılın otomobili! Aday modeller açıklandı

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), 2026 yılı "Türkiye’de Yılın Otomobili" yarışı için belirlediği 33 aday modeli kamuoyuyla paylaştı. Yarışmanın galibi, finalistlerin belirlenmesinin ardından Haziran ayındaki büyük törende ilan edilecek.

Süreç kapsamında OGD üyesi otomotiv gazetecileri, Mayıs ayında gerçekleştirecekleri test sürüşleri ve değerlendirmeler sonucunda aday sayısını 7 finale düşürecek. Bu finalistler arasından yapılacak son oylama ile şampiyon olan model, Haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Organizasyonun kapsamı sadece ana ödülle sınırlı kalmayacak; etkinlikte ayrıca "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovasyonu", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Premium Otomobili" gibi farklı kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak.

ELEKTRİKLİ MODELLERİN SAYISI ARTTI!

Bu yılki aday listesinde özellikle elektrikli ve elektrifikasyon odaklı modellerin sayısının dikkat çekici biçimde artması, otomotiv sektöründeki dönüşümün hızlandığını gösteriyor.

2026 Türkiye’de Yılın Otomobili adayları

-Alpine A290

-Audi A6

-Audi Q3

-Audi Q5

-BMW iX3

-BMW X3

-BMW X5

-BMW X7

-BYD Atto 2

-BYD Sealion 7

-Citroen C3

-Citroen C3 Aircross

-Citroen C5 Aircross

-Fiat Grande Panda

-Ford Capri

-Ford Explorer

-Honda Prelude

-Hyundai Inster

-Hyundai Ioniq 9

-Jeep Compass

-Mercedes-Benz CLA

-MG 7

-Omoda 7

-Opel Frontera

-Renault 5

-Renault Clio

-Skoda Elroq

-Skoda Enyaq

-Skoda Enyaq Coupe

-Togg T10F

-Volkswagen T-Roc

-Volkswagen Tayron

-Volvo EX30

Geçtiğimiz yıl düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2025” yarışmasının kazananı ise Çinli üretici BYD’nin elektrikli SUV modeli BYD Seal U olmuştu. Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla belirlenen sonuçlarda model, toplam 2690 puan alarak zirveye yerleşmiş ve en yakın rakibi Kia EV3’ü 20 puan farkla geride bırakmıştı. Final etabında ayrıca Jaecoo 7, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster gibi güçlü rakipler de yer almıştı. - Kaynak: donanimhaber.com

Kaynak: donanimhaber.com