Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobilleri!

Şubat ayı ile birlikte markaların fiyat listeleri de güncellendi. Yeni liste fiyatlarına ve kampanyalara göre Türkiye’de satılan en ucuz otomobillerin listesi ortaya çıktı.
İşte 1,5 milyon TL'nin ve 2 milyon TL'nin altında kalan o modeller...
Dacia Sandero Essential TCe 100 – 1.299.000 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Manuel – 1.319.900 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel – 1.389.900 TL
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS Jump Manuel – 1.424.100 TL
Dacia Sandero Expression TCe 100 – 1.430.000 TL
Kia Picanto 1.0L 68 PS AMT Cool (2025) – 1.435.000 TL
Citroen E-C3 Plus Max – 1.468.000 TL
Hyundai Inster Dynamic Elektrik (2025) – 1.510.000 TL
Opel Corsa 1.2 100 HP Edition – 1.535.000 TL
Fiat Grande Panda La Prima Elektrikli – 1.569.900 TL
Hyundai i20 1.0 T-GDI Jump DCT – 1.587.000 TL
BYD ATTO 2 Boost – 1.624.000 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 DCT – 1.629.900 TL
Citroen C3 Aircross Standard Merzi – 1.665.000 TL
Fiat Egea Cross 1.6 M.Jet 130 DCT – 1.669.900 TL
Hyundai Bayon Jump DCT – 1.695.000 TL
Fiat 600 1.2 MHEV Easy (2025) – 1.697.900 TL
Renault Clio Evolution X-Tronic – 1.699.000 TL
Toyota Corolla Vision Plus – 1.699.000 TL
BYD ATTO 2 Comfort – 1.734.000 TL
Hyundai Inster Advance Elektrik (2025) – 1.740.000 TL
Hyundai Bayon Style DCT – 1.750.000 TL
Renault Megane Sedan Touch – 1.770.000 TL
Renault Duster Evolution Eco-G – 1.780.000 TL
BYD Dolphin Comfort – 1.784.000 TL
Hyundai Inster Cross Advance (2025) – 1.790.000 TL
Kia XCeed Mild Hybrid Cool – 1.840.000 TL
Opel Frontera Elektrik 44 kWh – 1.857.000 TL
Renault R5 E-Tech EV40 (2025) – 1.890.000 TL
Renault Duster Techno EDC – 1.907.000 TL
Hyundai i30 Comfort DCT (2025) – 1.930.000 TL
Toyota Yaris Hybrid Flame – 1.934.000 TL
Toyota Corolla Dream – 1.940.000 TL
Renault R5 E-Tech EV52 (2025) – 1.942.000 TL
Citroen C4X / C4 Hybrid You – 1.955.000 TL
Fiat 600 La Prima Elektrikli (2025) – 1.969.900 TL
Opel Frontera Elektrik Uzun Menzil – 1.970.000 TL
Citroen C3 Aircross Hybrid Plus – 1.974.000 TL
Opel Mokka 1.2 Edition – 1.988.000 TL
Kia Yeni Sportage Live – 1.999.000 TL
Kia Yeni Stonic Cool (2025) – 1.999.000 TL
Opel Corsa Hybrid Edition – 1.999.000 TL
Peugeot E-208 GT – 1.999.500 TL
