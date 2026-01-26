FİNANS

Ünlü araba markasından flaş karar! 500 binden fazla aracı geri çağırıyor

Volkswagen Grubu, Amerika Birleşik Devletleri’nde son dönemlerin en önemli geri çağırma operasyonlarından birine imza attı. 500 bin araç geri çağrıldı. İşte sebebi...

Cansu Akalp

Volkswagen Grubu, Amerika Birleşik Devletleri’nde son dönemlerin en önemli geri çağırma operasyonlarından birine imza attı. Federal düzenleyicilerin tespit ettiği ve geri görüş kamerası ekranlarının çalışmamasına neden olabilen bir yazılım hatası gerekçesiyle, yarım milyondan fazla araç geri çağrıldı. Bu teknik aksaklık, sürücülerin özellikle geri manevra yaparken kaza yapma riskini artırdığı için ciddi güvenlik endişelerine yol açıyor.

YARIM MİLYON ARAÇ GERİ ÇAĞRILDI!

Söz konusu yazılım hatası nedeniyle Volkswagen ve Audi markaları altında toplamda 356.649 araç geri çağrıldı. 2019 model yılından 2026 model yılına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayan bu sorunun çözümü için kullanıcılara ücretsiz bir yazılım güncellemesi sunulacak.

Ortaya çıkan bu durum, geri manevra esnasında güvenilir bir kamera görüntüsü sağlanmasını zorunlu kılan federal güvenlik standartlarını ihlal ettiği için üretici firma hızlıca harekete geçti.

Ünlü araba markasından flaş karar! 500 binden fazla aracı geri çağırıyor 1

SADECE VOLKSWAGEN İLE SINIRLI KALMADI

Grubun lüks segmentteki temsilcisi Porsche de benzer bir sorunla karşı karşıya kaldı. Marka, 173.538 aracını kapsayan ayrı bir geri çağırma duyurusu yaptı. Bu durum, kamera yazılımındaki problemin farklı markalar arasında yaygın olduğunu ve grup genelinde daha geniş çaplı bir soruna işaret ettiğini gösteriyor.

Etkilenen araç sahiplerinin, resmi kurumlardan gelecek bir bildirim mektubu ile bilgilendirilmesi bekleniyor. Gerekli düzeltme hazır olduğunda, yetkili satıcılar sorunu gidermek için yazılım güncellemesini gerçekleştirecek. Araç sahiplerinin bildirim aldıktan sonra bir servis randevusu oluşturması ve güncelleme yüklenene kadar geri görüş kamerasına güvenerek hareket etmemeleri önemle tavsiye ediliyor.

