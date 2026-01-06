FİNANS

Volkswagen, kamera sorunu nedeniyle ABD'de 356 binden fazla aracını geri çağırdı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ABD'de 356 binden fazla aracı kamera sorunu sebebiyle geri çağırdı.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2019 ile 2026 arasındaki bazı modelleri kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, arka görüş kamerasından görüntü alınamama sorunu tespit edilmesi üzerine geri çağrılmanın yapıldığı bildirilerek, kamera sorununun sürücünün görüş alanını daraltarak kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

Bir yazılım hatasının, arka görüş kamerasının istenildiği gibi görüntü almasını engelleyebileceği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, bu araçlar Federal Motorlu Taşıt Güvenliği Standardı 111, 'Arka Görüş' gerekliliklerine uymamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 356 bin 649 olduğu bilgisi verildi.

Bayilerin sürücü destek yazılımını ücretsiz olarak güncelleyeceği belirtilen açıklamada, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerinin 17 Şubat 2026 tarihine kadar mektupla bilgilendirileceği ifade edildi.

Öte yandan, Volkswagen Group, geçen yıl Volkswagen markasının ABD'deki satışlarında önemli bir düşüş yaşadı.

Volkswagen Group ABD tarafından yapılan açıklamada, bu ülkede satışların geçen yıl yüzde 13 düşüşle 329 bin 813'e gerilediği belirtildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

