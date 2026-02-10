FİNANS

Yeni Renault Clio yola çıktı! Satış fiyatı belli oldu…

Renault, dünya genelinde 17 milyon, Türkiye'de ise 600 binden fazla satış başarısına ulaşan Clio modelinin altıncı neslini Türkiye pazarında satışa sundu.

Geçen yıl 51 bin 717 adetlik satışla Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden Clio, yenilenen tasarımı ve artan donanım seviyesiyle bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Yeni Clio, 1 milyon 799 bin liradan başlayan liste fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Lansmana özel olarak ilk 1000 müşteriye aracın fiyatı 1 milyon 749 bin lira olarak sunulurken, mevcut Clio sahiplerine 50 bin lira takas desteği ile 1 milyon 699 bin liradan başlayan fiyatlar sağlanıyor.

Kampanya kapsamında 200 bin liraya kadar 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı da bulunuyor.

İzmir'de düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan MAİS AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Clio'nun yalnızca bir otomobil değil, Türkiye'de nesiller boyunca milyonlarca kullanıcının "yol arkadaşı" olduğunu belirtti.

Tatoğlu, Türkiye otomotiv pazarının güçlü oyuncularından Clio'nun 2025 yılını lider tamamladığını aktararak, "Clio, Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nın yüksek üretim kalitesi ve ülkemizin sahip olduğu küresel mühendislik tecrübesiyle hayat buluyor." dedi.

Yerli üretimin ve modelin gördüğü ilginin kendileri için gurur kaynağı olduğunu dile getiren Tatoğlu, "Yeni Clio, hem sadık kullanıcılarımızın kalbindeki yerini güçlendiriyor hem de yeni nesil otomobil severlerle güçlü bir bağ kuruyor. Clio ile kurulan bu güçlü bağın, Türkiye yollarında daha uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

YÜKSEK YERLİLİK ORANI İLE ÜRETİLİYOR

Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilen Yeni Clio, satın alma hacminin yüzde 50'sinden fazlasının 90 yerel tedarikçi tarafından karşılanmasıyla yüksek yerlilik oranı sunuyor. Renault Technology Türkiye mühendislik merkezi de aracın geliştirme süreçlerinde aktif rol oynuyor.

Yeni Clio, önceki nesillerden farklılaşan, performans ve verimlilik odaklı yeni nesil bir motorla yollara çıkıyor.

Austral ve Rafale modellerindeki hibrit sistemlerin temelini oluşturan 1,2 litrelik 3 silindirli turbo benzinli motor, direkt enjeksiyon ve "Miller" çevrimi teknolojileri sayesinde yakıtı verimli şekilde kullanırken,115 beygir güç ve 190 Nm tork üretiyor.

EDC 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilen araç, 0'dan 100 kilometre hıza 10 saniyede ulaşıyor. Ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 5 litre olan model, 114 g/km karbondioksit emisyon değeri sağlıyor.

Ürün gamına, yıl içerisinde "160 hp Full Hybrid E-Tech" ve "Eco-G 120 EDC" seçenekleri de eklenecek. Şehir içi sürüşün yüzde 80'ini elektrikli modda yapabilen hibrit seçenek, 1000 kilometre menzile ve 3,9 litre/100 kilometre tüketim değerine, benzin/LPG çift yakıtlı versiyon ise 50 litrelik LPG tankıyla 1450 kilometreye varan menzile sahip olacak.

TASARIM VE TEKNOLOJİK YENİLİKLER

Markanın "duygusal teknoloji" tasarım dilini yansıtan yeni model, boyutlarındaki artışla dikkati çekiyor. Uzunluğu 66 milimetre artarak 4,12 metreye ulaşan Clio'da, genişlik 1,77 metre, aks mesafesi ise 2 bin 591 milimetre olarak ölçülüyor.

Araca "Yakut Kırmızı" ve "Zümrüt Yeşil" renk seçenekleri eklenirken, "Beyaz", "Kaya Gri", "Mineral Gri", "Yıldız Siyah" ve "Demir Mavi" renkleriyle toplamda 7 farklı renk alternatifi sunuluyor.

İç mekanda 10,1 inçlik çift ekran ve yeni direksiyon simidi kullanılırken, 48 renkli ortam aydınlatması ve "esprit Alpine" versiyonunda sunulan "Alcantara" döşeme seçenekleriyle kabin, modern bir kimliğe bürünüyor.

Modelde, "Google Entegre OpenR Link" sistemi standart olarak geliyor. İlerleyen dönemde, Google'ın yapay zeka asistanı Gemini de sisteme dahil edilecek. Gemini, doğal sohbet yeteneği ve kesintisiz konuşma algılama özellikleriyle sürüş deneyimine yardımcı olacak.

"GSR2.3" standartlarına tam uyumlu modelde, Aktif Sürüş Yardımı, 360 derece çevre görüş kamerası ve acil duruş asistanı gibi 25 farklı sürüş destek sistemi (ADAS) yer alıyor.

Renault'nun yenilikçi çözümü "My Safety" butonu sayesinde sürücüler, her çalıştırmada devreye giren güvenlik ayarlarını tek bir tuşla kişiselleştirebiliyor.
CMF-B platformu üzerinde yükselen Yeni Clio'da mühendislik çalışmalarıyla sürtünme katsayısı (cW) 0,32'den 0,30'a düşürülerek, yakıt verimliliği ve rüzgar direnci optimize edildi.

Yeni Clio'nun akustik konfor ve manevra kabiliyeti de yükseltildi. Ön cam sütunlarında kullanılan yeni yalıtım köpükleri kabin gürültüsünü azaltırken, 10,4 metrelik dönüş çapı ise şehir içi manevraları kolaylaştırmayı hedefliyor.

Model, 391 litreye ulaşan bagaj hacmi ve 40 milimetre alçaltılan bagaj eşiğiyle günlük kullanım pratikliğini artırmayı da amaçlıyor.
Renault
