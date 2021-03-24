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Yerli otomobil TOGG için kritik tarih!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 24.03.2021 16:59 | Son Güncelleme

Yerli otomobil TOGG'un piyasaya sürülmesi için kritik elektrikli araç şarj altyapısı içi tarih verildi.

Yerli otomobil TOGG için kritik tarih!

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Ekonomi Reform Takvimi"ne göre eylem, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda gerçekleşecek.

TOGG İÇİN KRİTİK TARİH

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan tarihi ekonomi reform paketinin takvimi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Buna göre, doğuştan elektrikli olan yerli otomobil TOGG için büyük önem arz eden, elektrikli araç şarj altyapısının 31 Aralık 2021 tarihi sonuna kadar hayata geçirileceğini açıklandı.

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