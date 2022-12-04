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Yüz binlercesi geri çağrılıyor! Sahipleri şokta "Çarpışma riski doğurabilir" O tarihlerde üretilenler...

04.12.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de Tesla araç kullananları şoke eden bir gelişme yaşandı. ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'e ihraç edilen 435 bin 132 elektrikli otomobilini geri çağırdı. Geri çağrılan araçlarda "Model 3" ve "Model Y" marka olurken geri çağırma nedeninin ise stop lambalarının yanmamasına yol açan yazılım hatası olduğu belirtildi. Bu durumun karanlıkta çarpışma riski yaratabileceği de ifade edildi. İşte detaylar...

Yüz binlercesi geri çağrılıyor! Sahipleri şokta "Çarpışma riski doğurabilir" O tarihlerde üretilenler...

Tüm dünyada ilgiyle takip edilen Tesla şirketine ait elektrikli araçlarla ilgili Çin'de dikkat çeken bir gelişme oldu. Söz konusu gelişmeyi ise Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi duyurdu. Buna göre Tesla, ülkedeki 400 binden fazla elektrikli arabayı geri çağırıyor. İşte yaşananlarla ilgili tüm ayrıntılar...

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"ÇARPIŞMA RİSKİ DOĞURABİLİR"

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, üretici yazılımındaki hatanın, araçların ilk çalıştırılışında stop lambalarının sönük kalmasına yol açtığı, bunun karanlık koşullarda çarpışma riski doğurabileceği belirtildi.

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YAZILIM GÜNCELLENECEK

Açıklamada, 27 Aralık 2020 ile 7 Kasım 2022 arasında üretilen 142 bin 277 Model 3 ve 1 Ocak 2021 ile 11 Kasım 2022 arasında üretilen 292 bin 855 Model Y'deki hatanın düzeltilmesi için şirketin araçları geri çağırdığı ve yazılımı güncelleyeceği kaydedildi. (AA)

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Tesla

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