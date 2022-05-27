FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. r
  4. RSI nedir? RSI neyi gösterir, açılımı nedir?

RSI nedir? RSI neyi gösterir, açılımı nedir?

27.05.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finansal piyasalar ile yakından ilgilenen birçok yatırımcı için teknik analiz büyük bir öneme sahiptir. Özellikle borsa piyasasında hisse senedi gibi yatırım araçlarına yatırım yapan kişiler teknik analiz yaparak, gelecekte meydana gelebilecek fiyat hareketlerini önceden tahmin edebilmektedir. Teknik analiz yaparken grafiklerin doğru okunması ve kullanılan indikatörlerin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu noktada devreye giren RSI nedir? RSI neyi gösterir, nasıl yorumlanır?

RSI nedir? RSI neyi gösterir, açılımı nedir?

İçindekiler

  • RSI Nedir?
  • RSI Nasıl Yorumlanır?
  • RSI Neyi Gösterir?

Borsa teknik analiz yöntemlerinde en sık tercih edilen indikatörlerden biri RSI’dır. Bu noktada RSI indikatör nedir sorunun yanıtı, yatırımcılar açısından önem taşımaktadır. Başta forex olmak üzere hemen hemen tüm finansal piyasalarda bazı zamanlarda fiyatlarda oynaklıklar yaşanabilir. Fiyatlardaki düşüş veya artış yatırımcıları da etkiler. RSI ile finansal varlıklarda yaşanan fiyat değişikliklerini daha önceden öngörmek mümkündür.

RSI Nedir?

Finansal alanda yatırım yapan kişilerin en çok tercih ettiği yöntemlerden biri RSI yöntemidir. RSI açılımı, göreceli güç endeksi manasına gelmektedir. Bir hisse senedinin ya da başka bir yatırım aracının daha çok alınması veya satılmasındaki etkileri analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir. Başka bir ifade ile finansal varlıklardaki fiyat değişikliklerinin oranını ölçen bir program olarak tanımlanabilir.

MA (Hareketli Ortalama) nedir? MA İndikatör nedir, kaç günlük olmalı?MA (Hareketli Ortalama) nedir? MA İndikatör nedir, kaç günlük olmalı?

RSI indikatörü, yatırımcılara fiyatlar hakkında sinyaller gönderir. Bu sinyallerin amacı, yatırımcıları doğru karar vermeye yönlendirmektir.

RSI Nasıl Yorumlanır?

RSI programında değerler 0-100 arasında belirlenir. Eğer borsa piyasasında 70’in üzerinde değer alan bir yatırım aracı varsa bu değer, o yatırım aracına aşırı talep olduğunu gösterir. Bu değerden trend eğiliminin her an tersine dönebileceği anlamı çıkmaktadır. 30’un altında bir değer ortaya çıkarsa o yatırım aracı veya varlığın değersizleştiği anlamı ortaya çıkar.

RSI analizinde Welles Wilder tarafından ortaya konan bir periyot süreci kullanılır. Belirlenen ve onaylanan bu süre ise 14 gündür. Yani borsa piyasasındaki fiyat dalgalanmalarını analiz etmek için son 14 günlük kapanış fiyatları ele alınmaktadır. Bu kapanış fiyatlarının artış ve azalış miktarları da RSI analiz sonucunu önemli ölçüde etkilemektedir.

Trend çizgisi nedir? Aşağı ve yukarı trend çizgisi nasıl çizilir?Trend çizgisi nedir? Aşağı ve yukarı trend çizgisi nasıl çizilir?

RSI Neyi Gösterir?

RSI analizi, hem yatırımcılara hem de teknik analiz yapanlara son 14 günlük kapanış fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında bilgi verir. Herhangi bir finansal varlığın fiyatının arttığı günler ile azaldığı günler arasındaki farkı gösterir.

RSI analizinin sonucunda finansal bir varlığın değeri %70 olduğunda o varlığın fiyatında artış olduğu günler %70 olarak sayılmaktadır. %30‘luk değer ise o varlığın fiyatında azalma olduğunu işaret etmektedir.

Stop loss nedir, ne işe yarar? Stop loss nasıl yapılır?Stop loss nedir, ne işe yarar? Stop loss nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!
Yüksek kiraya çözüm için yeni düzenleme!Yüksek kiraya çözüm için yeni düzenleme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Korkunç detaylar...

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Korkunç detaylar...

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Araba almak isteyenler dikkat! Bir iyi bir kötü haber geldi

Araba almak isteyenler dikkat! Bir iyi bir kötü haber geldi

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Bir paket sigaranın 15,73 lirası vergi oldu

Bir paket sigaranın 15,73 lirası vergi oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.