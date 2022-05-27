RSI nedir? RSI neyi gösterir, açılımı nedir?

Borsa teknik analiz yöntemlerinde en sık tercih edilen indikatörlerden biri RSI’dır. Bu noktada RSI indikatör nedir sorunun yanıtı, yatırımcılar açısından önem taşımaktadır. Başta forex olmak üzere hemen hemen tüm finansal piyasalarda bazı zamanlarda fiyatlarda oynaklıklar yaşanabilir. Fiyatlardaki düşüş veya artış yatırımcıları da etkiler. RSI ile finansal varlıklarda yaşanan fiyat değişikliklerini daha önceden öngörmek mümkündür.

RSI Nedir?

Finansal alanda yatırım yapan kişilerin en çok tercih ettiği yöntemlerden biri RSI yöntemidir. RSI açılımı, göreceli güç endeksi manasına gelmektedir. Bir hisse senedinin ya da başka bir yatırım aracının daha çok alınması veya satılmasındaki etkileri analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir. Başka bir ifade ile finansal varlıklardaki fiyat değişikliklerinin oranını ölçen bir program olarak tanımlanabilir.

RSI indikatörü, yatırımcılara fiyatlar hakkında sinyaller gönderir. Bu sinyallerin amacı, yatırımcıları doğru karar vermeye yönlendirmektir.

RSI Nasıl Yorumlanır?

RSI programında değerler 0-100 arasında belirlenir. Eğer borsa piyasasında 70’in üzerinde değer alan bir yatırım aracı varsa bu değer, o yatırım aracına aşırı talep olduğunu gösterir. Bu değerden trend eğiliminin her an tersine dönebileceği anlamı çıkmaktadır. 30’un altında bir değer ortaya çıkarsa o yatırım aracı veya varlığın değersizleştiği anlamı ortaya çıkar.

RSI analizinde Welles Wilder tarafından ortaya konan bir periyot süreci kullanılır. Belirlenen ve onaylanan bu süre ise 14 gündür. Yani borsa piyasasındaki fiyat dalgalanmalarını analiz etmek için son 14 günlük kapanış fiyatları ele alınmaktadır. Bu kapanış fiyatlarının artış ve azalış miktarları da RSI analiz sonucunu önemli ölçüde etkilemektedir.

RSI Neyi Gösterir?

RSI analizi, hem yatırımcılara hem de teknik analiz yapanlara son 14 günlük kapanış fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında bilgi verir. Herhangi bir finansal varlığın fiyatının arttığı günler ile azaldığı günler arasındaki farkı gösterir.

RSI analizinin sonucunda finansal bir varlığın değeri %70 olduğunda o varlığın fiyatında artış olduğu günler %70 olarak sayılmaktadır. %30‘luk değer ise o varlığın fiyatında azalma olduğunu işaret etmektedir.



