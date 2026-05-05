FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

1 milyon kişi bekliyorlar 'Hareketlilik zirve yaptı'

Hükümetin 9 günlük tatil kararı turizm sektöründe memnuniyetle karşılanırken, Edremit Körfezi’nde hazırlıklar hız kazandı. Edremit Ticaret Odası (ETO) Başkanı Ahmet Çetin ve TÜRSAB Bölge Başkanı Fatih Ergün, bölgedeki doluluk oranlarının yüzde 90’lara ulaşmasını ve 1 milyon turistin ağırlanmasını beklediklerini açıkladı.

1 milyon kişi bekliyorlar 'Hareketlilik zirve yaptı'
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Dokuz günlük tatil kararı, Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kuzey Ege ve Edremit Körfezi’nde büyük heyecan oluşturdu. Bahar aylarıyla birlikte doğanın uyandığı Kazdağları ve Madra Dağları eteklerinde, gastronomi, termal ve butik otelcilik konseptleriyle misafirlerini bekleyen bölge, sezon öncesi en büyük hareketliliğine hazırlanıyor.

1 milyon kişi bekliyorlar Hareketlilik zirve yaptı 1

AHMET ÇETİN: "20 BİN YATAK KAPASİTESİYLE HAZIRIZ"

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, tatilin ekonomik faaliyetleri canlandırmak adına kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kuzey Ege’nin en güzel döneminin bahar ayları olduğunu ifade eden Çetin, "Bölgemiz, doğanın uyandığı harika bir dönemden geçiyor. Gastronomi etkinliklerimiz, butik ve termal otellerimizle tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Yaklaşık 20 bine yakın yatak kapasitesiyle hazırlıklar tamamlandı. İstanbul’a 3 saatlik mesafede olmamız büyük bir avantaj. 9 günlük süreçte 1 milyon kişinin Körfez bölgesine gelmesini tahmin ediyoruz. Ayrıca Almanya’nın Duesseldorf, Stuttgart ve Köln kentlerinden yapılacak uluslararası uçuşlarla yabancı turistleri de ağırlayacağız" dedi.

1 milyon kişi bekliyorlar Hareketlilik zirve yaptı 2

"SATIŞLARDA, OTOBÜS VE UÇAK BİLETİ TALEPLERİNDE ÇOK CİDDİ BİR ARTIŞ GÖZLEMLİYORUZ"

TÜRSAB Balıkesir-Çanakkale Bölge Başkanı Fatih Ergün ise kararın ardından turizm acenteleri ve otellerde hareketliliğin zirve yaptığını belirtti. Ergün, "Satışlarda, otobüs ve uçak bileti taleplerinde çok ciddi bir artış gözlemliyoruz. Otobüs firmaları şimdiden ilave seferler koymaya başladı. Bölgedeki otellerimizin hemen hemen yüzde 80-90 oranında doluluğa ulaşacağını öngörüyoruz. Doğa, termal ve kültür turları için bölgemiz büyük avantaj sunuyor. Bu bayram, bizim için sezon öncesi hazırlıklarımızı tamamlayacağımız erken bir sezon açılışı olacak" ifadelerini kullandı.

1 milyon kişi bekliyorlar Hareketlilik zirve yaptı 3

Edremit'ten başlayarak Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Asos hattındaki tesislerin misafirlerini ağırlamak için gün saydığı belirtilirken, sektör temsilcileri bölgenin büyükşehirlere yakınlığı ve sunduğu konforlu ve makul fiyatlı tatil imkanlarıyla bu dönemi en iyi şekilde değerlendireceğini kaydetti.

1 milyon kişi bekliyorlar Hareketlilik zirve yaptı 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Karahan’dan Meclis’te faiz açıklaması! Başkan Karahan’dan Meclis’te faiz açıklaması!
1 Mayıs’ta yürürlüğe girdi ama beklenen olmadı!1 Mayıs’ta yürürlüğe girdi ama beklenen olmadı!

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı turist bayram tatili Kurban Bayramı tatili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Türkiye'deki o maça şike soruşturması: 20 dakikada 4 gol yediler

Türkiye'deki o maça şike soruşturması: 20 dakikada 4 gol yediler

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Kanun değişti: Artık ücretli olacak!

Kanun değişti: Artık ücretli olacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.