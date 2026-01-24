FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

26 şehirde festival var: Kültür Yolu Festivali çalışmaları başladı!

Büyük ölçekli kültür ve sanat organizasyonlarının planlanmasına yönelik Türkiye Kültür Yolu Festivali Proje Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Kurulun değerlendirmeleri doğrultusunda 2026 yılı festival programı ve içerikleri belirlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılında da kültür ve sanatı daha fazla şehirde, daha güçlü içeriklerle hayatın merkezine taşımak için çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti.

26 şehirde festival var: Kültür Yolu Festivali çalışmaları başladı!
Ezgi Sivritepe

Bakan Başdanışmanı A. Tayfun Topal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, Kültür ve Sanat Politikalarının belirlenmesi konusunda Bakan Danışmanı Tan Sağtürk, Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Seda Şantürk, AKM ve CSO ADA Sanat Koordinatörü Ebru Akçatepe ile AKM Festival ve Etkinlikler Koordinatörü Murat Baki’nin yer aldığı Türkiye Kültür Yolu Festivali Kurulu, 2026 yılı kültür ve sanat takviminin kapsamlı, dengeli ve bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını hedefliyor.

26 şehirde festival var: Kültür Yolu Festivali çalışmaları başladı! 1

Kurul toplantısında, Bakan Ersoy’a 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali hazırlıklarına dair bilgi verilirken, 2025 yılında hayata geçirilen büyük ölçekli kültür ve sanat organizasyonlarının ulaştığı kapsam da paylaşıldı.

2025’TE 35 ŞEHİRDE 252 GÜN KÜLTÜR VE SANAT

2025 yılı boyunca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Yaşayan Miras Şöleni ve Bir Anadolu Şenliği, 35 şehirde toplam 252 gün boyunca milyonlarca vatandaşa; konserlerden sergilere, tiyatrodan geleneksel sanatlara uzanan kapsamlı bir kültür ve sanat programı sundu.
26 şehirde festival var: Kültür Yolu Festivali çalışmaları başladı! 2

22 MİLYON KATILIMCI

Paylaşılan verilere göre, 20 şehirde 180 gün süren Türkiye Kültür Yolu Festivali, 1.000’in üzerinde etkinlik noktasında, 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9.600’ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yaptı ve 22 milyon katılımcıya ulaştı.

USTALAR VE SANATKARLAR AYNI MEKANDA

10 şehirde 30 gün boyunca düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni kapsamında, 122 geleneksel sanat dalında 1.100’ü aşkın usta ve sanatkâr, vatandaşlarla aynı mekânda bir araya geldi. Program boyunca geleneksel üretim teknikleri, sahne sanatları ve ustalık gösterileriyle kültürel miras doğrudan izleyiciyle temas etti.
26 şehirde festival var: Kültür Yolu Festivali çalışmaları başladı! 3

900 BİN KATILIMCI

5 şehirde 42 gün süren Bir Anadolu Şenliği kapsamında ise konser, tiyatro, sinema ve çocuk etkinliklerinden oluşan program çerçevesinde 791 etkinlik gerçekleştirildi ve şenlikler yaklaşık 900 bin katılımcıya ulaştı.
26 şehirde festival var: Kültür Yolu Festivali çalışmaları başladı! 4

ANADOLU’YA YAYILIYOR

Toplantı sonunda Bakan Ersoy, kültür ve sanat etkinliklerini yalnızca merkez şehirlerle sınırlı tutmadıklarını, Anadolu’nun farklı bölgelerinde de yoğun bir takvimle sahaya yayıldıklarını vurgulayarak, bu organizasyonların şehirlerin sosyal yaşamına ve kültür turizmine doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlığa dikkat çeken talebi ilettiler!Bakanlığa dikkat çeken talebi ilettiler!
THY o bölgeye seferlerini yeniden başlattı!THY o bölgeye seferlerini yeniden başlattı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.