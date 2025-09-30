FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

46 bin nüfuslu ilçeye akın akın gelecekler! Dünyanın gözü orada, sebebi tatil değil...

Dünyadaki 1.5 milyar Katolik Hristiyan'ın ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı gezisini Türkiye’ye yapacak. 28-30 Kasım’da Türkiye’ye gelecek olan Papa için 46 bin nüfuslu İznik’e en az 10-15 bin yabancı turistin gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

46 bin nüfuslu ilçeye akın akın gelecekler! Dünyanın gözü orada, sebebi tatil değil...
Ezgi Sivritepe

Katolik Hristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı gezisini Türkiye’ye yapacak. Henüz resmen açıklanmayan programa göre Papa, 28-30 Kasım’da Bursa İznik’e gelecek ve Konsil’in 1700’üncü yıldönümü törenine katılacak.
Bu tarihler arasında ise dünya medyasının İznik'e gelip yayın yapması bekleniyor. 46 bin nüfuslu İznik'e en az 15 bin yabancı turidyin geleceği düşünülüyor.

46 bin nüfuslu ilçeye akın akın gelecekler! Dünyanın gözü orada, sebebi tatil değil... 1

TÜRKİYE'YE 5. ZİYARETİ OLACAK

Papa unvanı alan dini liderler, Türkiye ziyaretlerini Patrikhane’nin kuruluş günü olan 30 Kasım’da yapıyor. 69 yaşındaki ABD ve Peru vatandaşı, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Latince ve Almanca bilen Papa 14. Leo, bu göreve 8 Mayıs 2025’de seçildi. Gezi, 1967’den bu yana Türkiye’ye yapılan 5. ziyaret olacak.

SELEF VASİYETİ

13 Mart 2013’te seçilen Papa Franciscus, İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümüne kendisi katılmak istemiş; gidememesi durumunda da halefinin gitmesini vasiyet etmişti. Papa Franciscus 21 Nisan 2025 günü hayatını kaybedince, yerine seçilen Papa 14. Leo, selefinin vasiyetini yerine getireceğini açıklamıştı.

46 bin nüfuslu ilçeye akın akın gelecekler! Dünyanın gözü orada, sebebi tatil değil... 2

İZNİK'İN ÖNEMİ

Papa 14. Leo’nun törenlerine katılacağı İznik Konsili, Hristiyanlık’ta piskoposların katılımıyla düzenlenen ve önemli dinî konuların tartışılıp karara bağlandığı alan olarak biliniyor. İlk Konsil, Roma İmparatoru Konstantin tarafından 325 yılında İznik’te toplanmıştı, bu nedenle İznik Hristiyanlar tarafından önemli bir merkez kabul ediliyor, İlk Konsil toplantısının İznik gölü kıyısında ve daha sonra sular altında kalan bir bazilikada yapıldığı sanılıyor. Bazilikanın kalıntıları 2014 yılında göl suları altında bulunmuştu.

46 bin nüfuslu ilçeye akın akın gelecekler! Dünyanın gözü orada, sebebi tatil değil... 3

TÜRKİYE'YE İLK ZİYARET 1967'DE YAPILMIŞTI

Vatikan'dan Türkiye’ye ilk ziyaret 1967‘de Papa 6. Paul tarafından yapıldı. Esenboğa Havaalanında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından karşılandı. 1979’da gelen ve Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün karşıladığı Papa 2. Jean Paul ise havaalanında diz çöküp toprağı öptü. 2006’da Papa 16. Benediktus Cumhurbaşkanı Sezer ve Başbakan Erdoğan, 2014’de ise Papa Francesco Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.

İlk olarak Anıtkabir’e giden Papa’lar, İstanbul ve İzmir’de de törenlere katılıyor, Efes Selçuk Meryem Ana Katolik Kilisesi ile Ayasofya ve Fener Rum Patrikhanesi’ni de ziyaret ediyor. 2014’de Türkiye’ye gelen Papa Francesco’ya kendisinin isteği üzerine Renault Symbol ve Fiat Albea marka mütevazi makam araçları tahsis edilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aracını tamire götürdü hayatının şokunu yaşadı! 4 milyonluk vurgun Aracını tamire götürdü hayatının şokunu yaşadı! 4 milyonluk vurgun
Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşine düştü! Lüks araçlar bu yolla kullanıma sunulmuşMaliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşine düştü! Lüks araçlar bu yolla kullanıma sunulmuş

Anahtar Kelimeler:
İznik Katolik Kilisesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.