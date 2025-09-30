46 bin nüfuslu ilçeye akın akın gelecekler! Dünyanın gözü orada, sebebi tatil değil...

Katolik Hristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı gezisini Türkiye’ye yapacak. Henüz resmen açıklanmayan programa göre Papa, 28-30 Kasım’da Bursa İznik’e gelecek ve Konsil’in 1700’üncü yıldönümü törenine katılacak.

Bu tarihler arasında ise dünya medyasının İznik'e gelip yayın yapması bekleniyor. 46 bin nüfuslu İznik'e en az 15 bin yabancı turidyin geleceği düşünülüyor.

TÜRKİYE'YE 5. ZİYARETİ OLACAK

Papa unvanı alan dini liderler, Türkiye ziyaretlerini Patrikhane’nin kuruluş günü olan 30 Kasım’da yapıyor. 69 yaşındaki ABD ve Peru vatandaşı, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Latince ve Almanca bilen Papa 14. Leo, bu göreve 8 Mayıs 2025’de seçildi. Gezi, 1967’den bu yana Türkiye’ye yapılan 5. ziyaret olacak.

SELEF VASİYETİ

13 Mart 2013’te seçilen Papa Franciscus, İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümüne kendisi katılmak istemiş; gidememesi durumunda da halefinin gitmesini vasiyet etmişti. Papa Franciscus 21 Nisan 2025 günü hayatını kaybedince, yerine seçilen Papa 14. Leo, selefinin vasiyetini yerine getireceğini açıklamıştı.

İZNİK'İN ÖNEMİ

Papa 14. Leo’nun törenlerine katılacağı İznik Konsili, Hristiyanlık’ta piskoposların katılımıyla düzenlenen ve önemli dinî konuların tartışılıp karara bağlandığı alan olarak biliniyor. İlk Konsil, Roma İmparatoru Konstantin tarafından 325 yılında İznik’te toplanmıştı, bu nedenle İznik Hristiyanlar tarafından önemli bir merkez kabul ediliyor, İlk Konsil toplantısının İznik gölü kıyısında ve daha sonra sular altında kalan bir bazilikada yapıldığı sanılıyor. Bazilikanın kalıntıları 2014 yılında göl suları altında bulunmuştu.

TÜRKİYE'YE İLK ZİYARET 1967'DE YAPILMIŞTI

Vatikan'dan Türkiye’ye ilk ziyaret 1967‘de Papa 6. Paul tarafından yapıldı. Esenboğa Havaalanında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından karşılandı. 1979’da gelen ve Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün karşıladığı Papa 2. Jean Paul ise havaalanında diz çöküp toprağı öptü. 2006’da Papa 16. Benediktus Cumhurbaşkanı Sezer ve Başbakan Erdoğan, 2014’de ise Papa Francesco Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.

İlk olarak Anıtkabir’e giden Papa’lar, İstanbul ve İzmir’de de törenlere katılıyor, Efes Selçuk Meryem Ana Katolik Kilisesi ile Ayasofya ve Fener Rum Patrikhanesi’ni de ziyaret ediyor. 2014’de Türkiye’ye gelen Papa Francesco’ya kendisinin isteği üzerine Renault Symbol ve Fiat Albea marka mütevazi makam araçları tahsis edilmişti.