Akdeniz, Ege, Karadeniz… Bir tane bile kalmayacak, çalışma başlatıldı: Şehircilik Bakanı Özhaseki’den, ‘Zengin adamlar’ çıkışı

Bu yaz "Denizler Halkındır" sloganıyla yeni bir uygulama devreye alınıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin 3 bir tarafında tüm kıyı şeridi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın radarına girdi. Bu kapsamda sahillerdeki kaçak yapılar yıkılarak vatandaşın denize kolayca erişmesinin önü açılacak.

Konuya ilişkin detayları paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çalışmaların devam ettiğini, bütün kıyıların denetlendiğini bildirdi. Kaçak yapılara izin verilmeyeceğinin altını çizen Özhaseki, mevzuata aykırı tüm yapıların da yıkılacağını dile getirdi.

İHBARLAR ARTINCA HAREKETE GEÇTİLER

Özhaseki, bu yaz başlatacakları “Denizler Halkındır” hareketi için ALO İhbar Hattı kuracaklarını söyledi ve, “Vatandaş diyecek ki 'bizim burada denize ulaşmamızı şunlar engelliyor.' Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünde bir güç, Türk devletinin üstünde bir güç yoktur. Aksini düşünüp kaçak yapılar işletenlere hukuk ile cevap vereceğiz. Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Ben bunu söyledim ya bana bir sürü ihbar geldi. 'Şurada siteler kuruldu, bunlar zengin adamlar, oradan sahile inişimizi engelliyorlar.' diyor. Hiç kimse merak etmesin, devletimiz muktedirdir, üzerine düşeni yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Konunun temel prensiplerini, altyapısını oluşturacaklarını, yol haritasını belirleyeceklerini anlatan Özhaseki, "Yaz boyunca herkes bunlara şahit olacak." ifadelerini kullandı.

YATLARA DA DENETİM GELİYOR

Denizleri kirleten yatlar için de harekete geçtiklerini belirten Özhaseki “Yatların hepsini denetim altına alacak olan Mapa Şamandıra Sistemi’ni başlatıyoruz. Birisi bir tekne alıyor ve teknesini üç ay koylarımıza çekip tatil yapıyor. Yapsınlar, mesele yok ama denizleri kirletiyorlar, teknelerini ağaçlara bağlayarak ağaçları kırıyorlar. Biz de Mapa Şamandıra Projemiz ile bunların önüne geçeceğiz. Teknelerini kuracağımız mapa şamandıraya bağlayacaklar. Tatil yapıyorsa, onun belirlenen ücretini de ödeyecek. Sonra da yanına getirdiğimiz atık gemisine atıklarını verecek” ifadelerini kullandı.







