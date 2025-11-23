Akın akın geliyorlar! İnternette görünce harekete geçtiler

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale travertenlerine yerli ve yabancı turistlerin ilgisi sürüyor. Havanın iyi olmasıyla birlikte bölge, turistlerin akın ettiği noktalardan biri haline gelirken binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Travertenlerin bulunduğu alanda en fazla dikkat çeken ziyaretçi grubunu ise Asya ülkelerinden gelen turistler oluşturdu. Özellikle Güney Kore, Japonya, Çin ve Tayvan’dan gelen kafilelerin yoğunluğu bölgede hareketliliği artırdı.

Ziyaretçiler, travertenlerin doğal güzelliğini yakından inceleyerek bol bol fotoğraf ve video çekti.

"BURASI BİZİM ÇİN’DE GÖRDÜĞÜMÜZ MEDENİYET GİBİ DEĞİL, BURASI DAHA GÜZEL"

Çinli bir turist, Pamukkale travertenlerini çok beğendiğini ve Denizli’nin Çin’den daha güzel olduğunu belirtti.

Çinli turist, "Pamukkale’yi çok beğendim. Ayrıca buraya geldiğimizden beri buranın insanlarıyla iç içeyiz. Denizli’nin insanları çok cana yakın. Burası bizim Çin’de gördüğümüz medeniyet gibi değil, burası daha güzel. Ortamı çok beğendim. Pamukkale çok güzel ve ayrıca rahat bir yer. Denizli’ye gelmeden önce tekstil ürünlerini duymuştum. Geldiğimde ise gerçekten de denildiği gibi tekstil ürünlerinin kalitesi çok güzelmiş" dedi.

"BURASI GERÇEKTEN KUTSANMIŞ BİR YER GİBİ"

Koreli bir turist ise Pamukkale’nin kutsanmış bir yer gibi olduğunu dile getirdi.

Koreli turist, "Hava da çok güzel. Bu tarihi alanın doğayla bütünleşmiş hali ve insanların burada bir araya gelmesi gerçekten çok güzel. Burası gerçekten kutsanmış bir yer gibi" dedi.

Koreli turist devamında "Bir gezi için geldik. İnternetten bakınca buranın Dünya Kültür Mirası olduğunu gördük ve bu yüzden ziyaret etmeye karar verdik. Hava çok güzel" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır