FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

Akın akın geliyorlar! İnternette görünce harekete geçtiler

UNECSO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale, binlerce yerli yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Özellikle Asya ülkelerinden gelen turistlerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Koreli bir turist "Bu tarihi alanın doğayla bütünleşmiş hali ve insanların burada bir araya gelmesi gerçekten çok güzel. Burası gerçekten kutsanmış bir yer gibi. Bir gezi için geldik. İnternetten bakınca buranın Dünya Kültür Mirası olduğunu gördük ve bu yüzden ziyaret etmeye karar verdik" dedi.

Akın akın geliyorlar! İnternette görünce harekete geçtiler

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale travertenlerine yerli ve yabancı turistlerin ilgisi sürüyor. Havanın iyi olmasıyla birlikte bölge, turistlerin akın ettiği noktalardan biri haline gelirken binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Travertenlerin bulunduğu alanda en fazla dikkat çeken ziyaretçi grubunu ise Asya ülkelerinden gelen turistler oluşturdu. Özellikle Güney Kore, Japonya, Çin ve Tayvan’dan gelen kafilelerin yoğunluğu bölgede hareketliliği artırdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyatı 2 TL olunca ücretsiz verdiler! 'Marketlerde 30 TL' Fiyatı 2 TL olunca ücretsiz verdiler! 'Marketlerde 30 TL'

Akın akın geliyorlar! İnternette görünce harekete geçtiler 1

Ziyaretçiler, travertenlerin doğal güzelliğini yakından inceleyerek bol bol fotoğraf ve video çekti.

Akın akın geliyorlar! İnternette görünce harekete geçtiler 2

"BURASI BİZİM ÇİN’DE GÖRDÜĞÜMÜZ MEDENİYET GİBİ DEĞİL, BURASI DAHA GÜZEL"

Çinli bir turist, Pamukkale travertenlerini çok beğendiğini ve Denizli’nin Çin’den daha güzel olduğunu belirtti.

Mynet Anket Pamukkale'yi Ziyaret Etmeyi Planlıyor Musunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Evet, gitmeyi planlıyorum
Evet, ama henüz tarih belirlemedim
Hayır, gitmeyi düşünmüyorum
Fikir aşamasındayım, araştırıyorum
Bu anket 11 saat 3 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Akın akın geliyorlar! İnternette görünce harekete geçtiler 3

Çinli turist, "Pamukkale’yi çok beğendim. Ayrıca buraya geldiğimizden beri buranın insanlarıyla iç içeyiz. Denizli’nin insanları çok cana yakın. Burası bizim Çin’de gördüğümüz medeniyet gibi değil, burası daha güzel. Ortamı çok beğendim. Pamukkale çok güzel ve ayrıca rahat bir yer. Denizli’ye gelmeden önce tekstil ürünlerini duymuştum. Geldiğimde ise gerçekten de denildiği gibi tekstil ürünlerinin kalitesi çok güzelmiş" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
65 bin TL'ye satıldı! 2,5 saat uğraştılar 'Yılda bir denk gelir' 65 bin TL'ye satıldı! 2,5 saat uğraştılar 'Yılda bir denk gelir'

Akın akın geliyorlar! İnternette görünce harekete geçtiler 4

"BURASI GERÇEKTEN KUTSANMIŞ BİR YER GİBİ"

Koreli bir turist ise Pamukkale’nin kutsanmış bir yer gibi olduğunu dile getirdi.

Akın akın geliyorlar! İnternette görünce harekete geçtiler 5

Koreli turist, "Hava da çok güzel. Bu tarihi alanın doğayla bütünleşmiş hali ve insanların burada bir araya gelmesi gerçekten çok güzel. Burası gerçekten kutsanmış bir yer gibi" dedi.

Akın akın geliyorlar! İnternette görünce harekete geçtiler 6

Koreli turist devamında "Bir gezi için geldik. İnternetten bakınca buranın Dünya Kültür Mirası olduğunu gördük ve bu yüzden ziyaret etmeye karar verdik. Hava çok güzel" diye konuştu.

Akın akın geliyorlar! İnternette görünce harekete geçtiler 7Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatları (23 Kasım 2025 Pazar)Spot piyasada elektrik fiyatları (23 Kasım 2025 Pazar)
Çin'de doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş sürüyorÇin'de doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş sürüyor

Anahtar Kelimeler:
Pamukkale turist
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.