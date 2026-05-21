Antalya'da bayram hareketliliği: Otellerde doluluk yüzde 100’e yaklaşıyor

Antalya’da turizm sektörü, Kurban Bayramı ve yaz sezonuna yönelik rezervasyon hareketliliğiyle umutlandı. Sektör temsilcileri, Rusya ve Avrupa pazarından gelen talebin sürdüğünü belirtirken, bazı otellerde doluluk oranlarının şimdiden yüzde 100 seviyesine yaklaşmasının beklendiğini açıkladı.

Ülke genelinde turistik amaçlı 2,5 milyon kişilik hareketlilik beklenen bayram tatilinde, Antalya ilk sırada yer alıyor. Antalya'yı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Muğla ve Ege sahilleri takip ediyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, akraba ve memleket ziyaretleriyle birlikte Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kişilik turizm hareketi beklediklerini belirterek, “Tabi ki tatil periyodunun uzamasında, 9 gün kararının erken açıklanması çok büyük avantaj oluşturdu. Özellikle vatandaşlarımız tatillerini ikiye, hatta üçe bölebilme şansına sahip oldu. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın salı gününe denk gelmesiyle çok uzun dönemli tatil periyodu yapan bir kitle de var ülkemizde. Dolayısıyla erkenden açıklanınca rezervasyonlar hızlı hızlı gelmeye devam etti" dedi.

ALMAN BAYRAMIYLA DENK GELDİ

Kurban Bayramı tatiliyle Almanların Pfingsten Bayramı’nın peş peşe denk geldiğini belirten Kavaloğlu, “Dolayısıyla hem ülke vatandaşlarımız hem Avrupa'da yaşayan Türkler, gurbetçilerimiz aynı dönemde Kurban Bayramı'nı ve Avrupa'daki tatil periyodunu kullanmış olacak. Bu bizim için çok büyük avantaj oldu. Tabi şu anda tamamen Kurban Bayramı periyoduna konsantre olduk. Ama aslında okullar kapandıktan sonraki tatil dönemi için 31 Mayıs'a kadar da indirimli fiyatlar devam ediyor. Erken rezervasyon devam ediyor bu dönem. 1 ay uzadı erken rezervasyon dönemi. Dolayısıyla iç pazarın da böyle bir avantajı oluştu" dedi.

HER BÜTÇEYE UYGUN TESİS

Kurban ve Pfingsten Bayramı tatil periyotlarının bir arada olması nedeniyle otellerde yüzde 100'e yakın doluluk beklediklerini açıklayan Kavaloğlu, “Haziranın birinci haftasına kadar ciddi yoğunluk dönemi olacak. Sonrasında 2 haftalık ara dönem olacak. Biraz daha zayıf geçecek. Ama haziranın üçüncü haftasının sonu itibarıyla yüksek sezon başlamış olacak. Antalya'da otellerin tamamında bizim için en önemli olan konu her bütçeye uygun tesis bulunması. Yani bir yıldızdan butik otellere, dört yıldızlıdan beş yıldızlı otellere kadar finansal imkan sağlıyor Antalya. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli turizm destinasyonu aynı zamanda dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi Antalya, her bütçeye imkanlı tatil yaptırabiliyor" diye konuştu.

ANTALYA'DA CİDDİ HAREKETLİLİK

Kurban Bayramı tatilinin Antalya'da ciddi hareketlilik oluşturacağını belirten Kundu'daki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, “Oteller hemen hemen yüzde 100 doluluklara ulaştı. İç pazarda ciddi hareketlilik var. Otellerde şu an yüzde 40-50 oranında Türk misafir var. Devamında ise Rusya, İngiliz misafirlerle devam ediyor. Bu sene turizm birçok soru işaretiyle başladı. Belirsizlikler vardı. Fakat Kurban Bayramı tam sezona girme döneminde büyük bir moral oldu. Buradan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize teşekkür ediyoruz. Bayramı 9 güne çıkardılar. Onun pozitif anlamda dolulukları etkilediğini gözlemliyoruz" dedi.

BAZI OTELLERDE YER KALMADI

Antalya'da Kundu ve Belek gibi bölgelerdeki otellerin de hemen hemen dolu olduğunu dile getiren Çağlar, “Zaten geç kalan misafirlere de üzülerek 'Yer kalmadı' cevabını vermek durumundayız. Bayram dönemine yönelik rezervasyonlardan çok memnunuz. Umarım kazasız belası bir bayram operasyonu geçecek. Bayram tatili için girişler cumartesi gününden itibaren başlayacak, diğer hafta sonuna kadar devam ediyor. Ortalama 5 günlük konaklama süresi var. İç pazarda özellikle yarısını evinde, yarısını otelde geçirecek misafirler olacaktır ama ağırlıklı 5 gün ortalama tatil süreci görüyoruz" diye konuştu.

BAYRAMA ÖZEL MENÜLER

Kurban Bayramı nedeniyle otellerde misafirlere yönelik özel programlar ve yemekler hazırlanacağını dile getiren Çağlar, “Tabi özellikle Kurban Bayramı et demek, ağırlıklı büfeler böyle olacak. Eğlence programları, içerikler genelde Türk misafirlerine yönelik oldu. Yurt dışından gelen misafirlerimize Türk gelenek ve göreneklerini, gastronomisini tanıtmak açısından iyi bir fırsat oldu. Dolu dolu programlar olacak. Büyük konserlerin olduğu oteller var. Yine daha ufak çaplı eğlencelerin olduğu oteller var. Ama şunun altını çizelim; Antalya bölgesi misafirlerine en iyi hizmeti vermek için Kurban Bayramı'na hazır" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

