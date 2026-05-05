Arabalarla, otobüslerle akın akın geldiler: 'Umduğumu buldum'

Edirne'de "Romanlar'ın Hıdrellezi" olarak anılan Kakava Şenlikleri için kente gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist yoğunluk oluşturdu.

Edirne'de Kakava coşkusu başladı! Turistler kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle sabah saatlerinden itibaren kente gelmeleri başladı. Özellikle Selimiye Camisi çevresinde yoğunluk oluşturan katılımcılar, kutlamalara saatler kala lokal eğlencelere başladı.

Hemen her köşede davul, zurna, klarnet eşliğinde dans eden Romanlar'a katılan turistler şenlik havasına girdi.

Seyyar satıcılardan aldıkları çiçekli taçları takan turistler, Sarayiçi'nde öğleden sonra başlayacak resmi kutlamalar öncesi hareketli Roman havalarına kendilerini kaptırdı.

Almanya'dan gelen Gülcan Kaçar, AA muhabirine, Kakava Şenlikleri'ne katılmak için geldiğini söyledi.

"ÖNCEDEN TELEVİZYONLARDAN İZLİYORDUK"

Renkli bir karnavalı andıran şenliğe katılacakları için çok heyecanlı olduklarını belirten Kaçar, "Önceden televizyonlardan izliyorduk. Bu sene şenliklere katılmak üzere Edirne’ye geldik. Atmosfer süper. Her köşede müzik, eğlence var. Çok hoşumuza gitti. Başlangıç çok güzel oldu." dedi.

Bursa'dan gelen Seda Sepetçi, sabahın ilk ışıklarıyla Edirne'ye geldiklerini ve çok eğlendiklerini dile getirdi.

Şu ana kadarki eğlencelerden çok memnun kaldıklarını anlatan Sepetçi, kentin tarihi mekanlarını gezerek müzik eşliğinde eğlendiklerini kaydetti.

İzmir'den gelen Sebiha Kurtiş ise şenlikleri harika bulduğunu belirterek, "Umduğumu buldum. Roman değilim ama içimde var bir Roman havası var." diye konuştu.

Kurtiş, tüm vatandaşlara şenliği görmelerini tavsiye etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Edirne Turizm Hıdırellez turist
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

