Bakan Ersoy’a ilettiler: Tek tip taksi dönemi masada!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Antalya Belek'te taksici esnafıyla bir araya geldi. Geleneksel bayramlaşma kapsamında gerçekleşen programda sektörün güncel sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

KORSA TAKCİLİK İLE MÜCADELE

Bakan Ersoy, burada taksici esnafıyla bayramlaşarak taleplerini dinledi.

Görüşmede turizm bölgelerinde hizmet kalitesinin artırılması ve ulaşımda standartların yükseltilmesine yönelik başlıklar ele alındı. Toplantıda özellikle korsan taksiyle mücadele konusu öne çıktı. Taksici esnafı, bu konuda destek talebinde bulunurken yeni güzergâh açılması yönündeki beklentilerini de dile getirdi.



Görüşmede ayrıca Belek, Kundu ve Lara bölgelerinde faaliyet gösteren taksicilerin tek tip uygulama kapsamında değerlendirilmesine yönelik öneriler de ele alındı. Turizm hareketliliğinin yoğun olduğu bu bölgelerde hizmet bütünlüğünün sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.