FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Bendevi Palandöken: Turizm işletme belgesi almak 20 bin lirayı buluyor

Bendevi Palandöken: Turizm işletme belgesi almak 20 bin lirayı buluyor

20.08.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Turizm işletme belgesi, başvuru ücreti, sertifika ve diğer belgeler gibi açılışta birçok kalemde 20 bin liraya yakın ücret ödemek zorunda kalan butik esnaf otelleri başlangıçtaki bu yüksek ücretler nedeniyle devamlılığını sağlayamıyor” dedi.

Bendevi Palandöken: Turizm işletme belgesi almak 20 bin lirayı buluyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, butik esnaf otellerin açıldıktan sonra maddi olarak zorlandıklarını belirterek birtakım önerilerde bulundu. Palandöken bu tür esnaf otellerin açıldıktan bir bazı ödemelerden muaf tutulmasını isteyerek bu otellerin turizm açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

"20 BİN LİRAYI BULUYOR"

Turistik tesislerin belge ve başvuru ücretlerinde esnaf otellerinin en az 1 yıl muaf olması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandeminin olumsuz etkilediği sektörlerin başında turizm geliyor. Bu yıl turistik bölgelerdeki küçük esnaf otelleri, butik oteller veya apartlar bu olumsuz etkileri silmeye çalıştı fakat ülkemizin birçok bölgesinde çıkan yangınlar, sel felaketleri nedeniyle sezonun ortasında yerli ve yabancı turistler bölgeden uzaklaştı. Bu nedenle kazanç sağlayacakları dönemde bir anda odaları boş kaldı. Öncelikle bu sebep başta olmak üzere, yeni açılacak turistik işletmeler için, esnaf otelleri, butik otel ve apartlara başvuru ve belge ücretlerinde kendilerini toparlamak ve teşvik amaçlı en az 1 yıl muafiyet sağlanmalı. Çünkü butik bir otelin başvuru ve müessese belge ücreti 20 bin, apart otelin ise 11 bin TL civarında ödemesi oluyor. Buna diğer belge, sertifika veya masrafla eklendiğinde küçük bir esnaf otelinin boyunu kat be kat aşıyor. Pandemi, yangınlar, sel felaketleri gibi durumlar göz önüne alınarak bu tarz küçük işletmelere bu ücretlerde muafiyet sağlanması turizm için kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Tarlaya öyle bir şey ekti ki, 15 yıl sonra verim aldıTarlaya öyle bir şey ekti ki, 15 yıl sonra verim aldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Z kuşağını dinledi, yılda 120 bin ürün sattıZ kuşağını dinledi, yılda 120 bin ürün sattı
İmamoğlu'nu şoke eden tepki!İmamoğlu'nu şoke eden tepki!
Türkiye'nin gözü bu kararda! Süre uzayabilirTürkiye'nin gözü bu kararda! Süre uzayabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

11 tane çocuğu var! Ayırt etmek için öyle bir şey yaptı ki...

11 tane çocuğu var! Ayırt etmek için öyle bir şey yaptı ki...

Cevabı merak ediliyor! Tuvalet kapılarında boşluklar neden var?

Cevabı merak ediliyor! Tuvalet kapılarında boşluklar neden var?

1 yıllık ömrü olduğunu öğrendi! Bakın ne yaptı?

1 yıllık ömrü olduğunu öğrendi! Bakın ne yaptı?

Öncekinin rüzgarı bitmeden müjde geldi

Öncekinin rüzgarı bitmeden müjde geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bunu yapanın emeklilik yaşı düşüyor

Bunu yapanın emeklilik yaşı düşüyor

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.