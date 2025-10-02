FİNANS

Gece müzeciliğinde ziyaretçi rekoru! Bakan Ersoy duyurdu: 2 Kasım'a kadar uzatıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2025 yılı gece müzeciliği sezonunda 550 bini aşkın ziyaretçi ağırladıklarını duyurdu. Bakan Ersoy, 1 Ekim'de son bulan gece müzeciliğinin bazı ziyaret bölgelerinde 2 Kasım'a kadar uzattıklarını açıkladı.

Ezgi Sivritepe

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2025 yılı gece müzeciliği sezonunda 550 bini aşkın ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Gece müzeciliğinde ziyaretçi rekoru! Bakan Ersoy duyurdu: 2 Kasım a kadar uzatıldı 1

"Gece müzeciliğimiz bu yıl da büyük bir ilgi gördü ve 1 Ekim itibarıyla sona erdi.

'Üç… İki… Bir…' Işıklar yandığında, tarih yeniden hayat buluyor... Binlerce yıllık Efes, geceyle birlikte adeta ikinci bir doğuşu yaşıyor. Sütunlar, taşlar ve ihtişamlı yapılar; gökyüzünün karanlığında ışıkla birleşerek bambaşka bir anlam kazanıyor.

Gece müzeciliğinde ziyaretçi rekoru! Bakan Ersoy duyurdu: 2 Kasım a kadar uzatıldı 2

Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor.

Gelen yoğun talep üzerine ise, Side Örenyeri, Galata Kulesi ve Efes Örenyeri’nde gece ziyaretlerini 2 Kasım’a kadar uzatıyoruz.
Kültür ve tarihimizin geceyle buluştuğu bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyorum"

Gece müzeciliğinde ziyaretçi rekoru! Bakan Ersoy duyurdu: 2 Kasım a kadar uzatıldı 3

2 KASIM'A KADAR UZATILDI

1 Ekim itibarıyla sona eren gece müzeciliği uygulaması, yoğun talep üzerine Efes Örenyeri, Side Örenyeri ve Galata Kulesinde gece ziyaretleri 2 Kasım’a kadar devam edecek.
Gece müzeciliğinde ziyaretçi rekoru! Bakan Ersoy duyurdu: 2 Kasım a kadar uzatıldı 4

REKOR ZİYARETÇİ SAYISI

Bakanlığın verilerine göre, 2025 yılı Haziran–Eylül döneminde düzenlenen gece müzeciliği uygulamasında yaklaşık 550 bin ziyaretçi ağırlandı. En çok ziyaret edilen noktalar arasında Efes Örenyeri, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis Örenyeri öne çıktı.
Gece müzeciliği, ziyaretçilere antik yapıları ve müzeleri gündüzden farklı bir atmosferde deneyimleme imkânı sunarak kültür turizmine yeni bir boyut kazandırıyor.

Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı müze
Haber Gönder
Haber Gönder
