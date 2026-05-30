Gören 100 araçtan 95'i duruyor: 'Kaçırmayın derim'

Bingöl-Muş karayolu üzerinde yol kenarında geniş bir alana yayılan kırmızı gelincikler, bayram ziyaretlerinden dönen vatandaşların dikkatini çekti. Araçlarını yol kenarına park eden vatandaşlar, eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çektirip görüntü aldı.

Gelincik tarlasını görünce durduklarını belirten Gülfidan Göztaşı, "Solhan'dan Bingöl'e bayram ziyaretlerinden dönüyoruz. Yol üzerinde şu eşsiz manzarayı gördük, çok etkilendik" dedi.

"HEMEN HEMEN 100 ARAÇTAN 95'İ DURMUŞ VAZİYETTE, BU EŞSİZ MANZARAYI VE GÜZELLİĞİ KAÇIRMAMAK İÇİN BURADA DURUYOR"

Muhammed Göztaşı ise "Bayram ziyaretlerinden dönüyoruz. Yoldan geçerken bu eşsiz manzarayı gördük. Çok güzel, çok harika. Hemen hemen 100 araçtan 95'i durmuş vaziyette bu eşsiz manzarayı ve güzelliği kaçırmamak için burada duruyor. Bingöl zaten coğrafyasıyla çok güzel bir şehir. Bence herkesin görmesi gereken bir yer. Bu manzarayı da kaçırmayın derim" diye konuştu.

"BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNEN HERKES FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN BURAYA GELDİ"

Hava Göztaşı da gördükleri manzaradan etkilendiklerini ifade ederek, "Bayram ziyaretine giderken bu mükemmel manzarayı gördük. Gerçekten eşsiz bir manzara. Bayram ziyaretinden dönen herkes fotoğraf çekmek için buraya geldi. Biz de görünce değerlendirelim dedik" şeklinde konuştu.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken gelincik tarlası, vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır