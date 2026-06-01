İstanbul'un Mayıs enflasyonu belli oldu

İstanbul'da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,53, toptan fiyatlar yüzde 1,58 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre kentte, mayısta bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 1,53, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,58 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı perakende fiyatlarda yüzde 36,77, toptan fiyatlarda yüzde 23,35 oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLER GRUBUNDA

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı mayısta bir önceki aya göre en yüksek yüzde 4,14 ile "lokanta ve oteller" harcamaları grubunda görüldü. Bunu yüzde 3 ile "konut", yüzde 2,70 ile "eğlence ve kültür", yüzde 2,07 ile "ev eşyası", yüzde 1,84 ile "giyim ve ayakkabı", yüzde 1,47 ile "haberleşme", yüzde 1,25 ile "çeşitli mal ve hizmetler", yüzde 0,96 ile "eğitim", yüzde 0,86 ile "ulaştırma", yüzde 0,83 ile "gıda ve alkolsüz içecekler", yüzde 0,53 ile "sağlık" harcamaları grubu izledi.

"Alkollü İçecekler ve Tütün" harcama grubunda ise yüzde 0,03 azalış görüldü.

İstanbul'da mayıs ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde "Lokanta ve Oteller" harcamaları grubunda yer alan ürün ve hizmetlerde piyasa koşulları, yaz dönemi ve tatil etkisine bağlı fiyat değişimleri etkili oldu.

Konut harcamaları ile eğlence ve kültür harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri ile gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda mevsim geçiş etkisinin devam etmesi de etki etti.

TOPTAN EŞYADA EN YÜKSEK ARTIŞ MADENLERDE

Mayısta bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının en çok arttığı grup yüzde 4,04 ile "madenler" oldu. Bunu yüzde 2,70 ile "Gıda maddeleri", yüzde 1,13 ile "inşaat malzemeleri", yüzde 0,67 ile "işlenmemiş maddeler", yüzde 0,56 ile "kimyevi maddeler" takip etti.

"Yakacak ve Enerji Maddeleri" grubunda yüzde 0,25 azalış gerçekleşirken mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmedi.

Yıllık artış ise inşaat malzemelerinde yüzde 31,30, madenlerde yüzde 30,69, gıda maddelerinde yüzde 26,65, yakacak ve enerjide yüzde 21,93, mensucatta yüzde 17,61, işlenmemiş maddelerde yüzde 14,29, kimyevi maddelerde ise yüzde 10,51 oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

