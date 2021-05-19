Rus S7 Havayolları, Türkiye'ye uçuşlarını yaz sezonu sonuna kadar askıya aldı

Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında geçtiğimiz ay Rusya,koronavirüs vakalarında artış yaşanan Türkiye'ye 15 Nisan'dan 1 Haziran tarihine kadar olan uçuşları askıya almıştı. Rusya'nın kararının ardından ise Rus özel havayolu şirketi S7 Havayolları'ndan, Türkiye'ye olan uçuşlarını yaz sezonu sonuna kadar askıya alma kararı geldi. S7 Havayolları yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, firmanın Türkiye'ye olan uçuşların 15 Nisan'dan Ekim ayı sonuna kadar askıya alındığı ifade edildi.
Rus basınında yayınlanan haberde ise, şirketin uçuşları askıya almasıyla ilgili kararının Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlarda kısıtlamaların kaldırılması veya uzatılması konusundaki belirsizlikten kaynaklandığı, fakat uçuşların yeniden başlaması ve Türkiye'de Covid-19 salgınına ilişkin durumun normale dönmesi halinde biletlerin satılmaya devam edileceği belirtildi.
Öte yandan bir diğer Rus havayolu şirketi Aeroflot tarafından yapılan bir açıklamada, Haziran ayı için Türkiye'ye olan uçuşların hepsinin iptal edildiği ve bilet satışlarının askıya alındığı ifade edilmişti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye ve Rusya'nın karşılıklı turist ziyaretlerinin koşullarına ilişkin eylem planı geliştireceğini bildirdi.
Golikova, Türk heyetiyle başkent Moskova'da yaptıkları görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) ve ilgili Türk kurumları arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumuna ilişkin istişarelerin yapılacağını belirten Golikova, Rus heyetinin, iki ülke arasında uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek üzere Türkiye'ye gideceği ve turizm merkezlerinin aldıkları güvenlik önlemleri açısından denetleneceği bilgisini paylaştı.
Golikova, "Turistlerin karşılıklı ziyaretlerinin koşullarına ilişkin bir eylem planının geliştirilmesi konusunda anlaştık. Bu karar, Türkiye'deki turizm merkezlerindeki Rus turistlerin korunmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.
"Sputnik V" Kovid-19 aşısının Türkiye'de üretiminin organizasyonu konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını vurgulayan Golikova, Türkiye'ye "Kovid-19'suz Seyahat" dijital programına katılmayı teklif ettiklerini aktardı.
Söz konusu programın, Avrasya Ekonomik Birliğinde (AEB) geliştirildiğine dikkati çeken Golikova, bu programda yer alan ülke vatandaşlarının cep telefonu uygulamasını kullanarak, Rusya'ya daha kolay giriş yapabildiğini ifade etti.
Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova da Türk tarafıyla temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını ve Türkiye'ye heyet göndermeye hazır olduklarını bildirdi.
Kaynak: İHA
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