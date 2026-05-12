Sezon açıldı rakamlar uçtu: Kira bedeli satılık daire fiyatına!

Havaların ısınması ve 9 günlük Kurban Bayramı’nın başlamasına artık günler kalması ile beraber tatil bölgelerindeki yazlıkların kiralama fiyatları da araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda Ege, Akdeniz ve Karadeniz gibi sayfiye bölgelerinde konut, yazlık kiraları ve satış fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşanmıştı.

TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından en çok tercih edilen 14 bölge incelendi ve fiyat artış hızının yavaşladığı görüldü. Bodrum'da 2023-2024 yılında yüzde 67 olan fiyat artışı son bir yılda yüzde 20 seviyesine geldi.

Ancak yine de fiyatlar bütçeleri zorlayacak gibi görünüyor.

Sabah’ın haberine göre, Bodrum 265 bin TL metrekare satış fiyatı ile en pahalı adres oldu. Bölgede haftalık villa kirası ortalama 80 bin TL. Lüks sitelerde ise aylık kirası 12-13 milyon TL olan evler var. İzmir'de Çeşme ve Urla'da fiyat artışı yavaşladı. Edremit ve Ayvacık kiraların en çok arttığı bölgeler oldu. Fiyatların en uygun olduğu yer ise Didim. İlçede haftalık ev kirası 40 bin liradan başlıyor.

12 MİLYONA KADAR YÜKSELİYOR

Bölgedeki emlak danışmanlarının verdiği bilgiye göre lüks sitelerde ev fiyatına kiralık görmek mümkün. Örneğin; Göltürkbükü'ndeki lüks 6+1 villa için aylık 6 milyon TL talep ediliyor. Haziran-Eylül döneminde ise özellikli villalarda aylık kira rakamları 12 milyona çıkıyor.

Araştırmada Muğla'daki bir diğer gözde tatil bölgesi Fethiye'ye de mercek tutuldu. Bölgede 2023 yılında yazlık evlerin metrekare fiyatı 30 bin TL iken, 2024'te 50 bin TL'ye, 2025'te 65 bin TL'ye, bu yıl da 80 bin TL'ye çıktı. Haftalık villa kiraları ise yüzde 29 artışla 45 bin TL'ye ulaştı.



ÇEŞME'DE 80 BİN LİRA

İzmir'de Çeşme, Urla ve Foça gibi köklü sayfiye destinasyonları popülerliğini korurken, körfezin kuzeyinde yer alan Dikili'deki hareketlilik son dönemde öne çıkıyor. Çeşme'de pandemi ile yüzde 75'e ulaşan fiyat artışı son bir yılda yüzde 20'nin altına geldi. Çeşme'de yazlıklarda ortalama metrekare fiyatı 250 bin TL, yazlık villa tipi evlerin kirası da 80 bin TL seviyesine geldi.

Urla'da da metrekare fiyatı 250 bin TL'ye yükseldi ve Çeşme rakamına ulaştı. Haftalık villa kiraları ise yüzde 30 artışla 65 bin TL olarak hesaplandı. Talebin yükseldiği Foça'da metrekare satış fiyatının 120 bin TL, haftalık kiraların ise 65 bin TL olduğu belirtildi. Fiyat avantajı ile öne çıkan Dikili'de 2024 ortalama metrekare satış fiyatı 40 bin TL seviyesindeydi, bugün 80 bin TL'ye ulaştı. Haftalık 2+1 villa tipi evlerde ortalama kira bedeli 60 bin TL'ye çıktı. 2024 yılında aynı tip evlerin kirası 30 bin TL seviyesindeydi.



EN UYGUN YAZLIK DİDİM'DE

Aydın'da Kuşadası ve Didim turizm açısından önemini koruyor. Kuşadası, şehirleşmenin etkisine rağmen ticari olanakları ve dört mevsim yaşam imkânı ile tercih edilmeye devam ederken; Didim, geniş arsa stoğu ve yeni konut projeleriyle yatırım potansiyelini sürdürüyor. Bu iki bölgede yıllık fiyat artışlarının yaklaşık yüzde 20 seviyesinde olduğu görülüyor.

Kuşadası'nda 2023 yılında 35 bin TL olan metrekare fiyatı bu yıl 70 bin TL'ye çıktı. Haftalık kira bedeli ise 40 bin TL. Araştırma yapılan bölgeler arasında en uygun yazlık evler Didim'de. Metrekare satış fiyatı 60 bin TL. Yani 100 metrekarede ortalama fiyat 6 milyon TL. Bölgede villa tipi yazlık evlerde haftalık kira ise 40 bin TL. Balıkesir'de öne çıkan bölgeler ise Edremit ve Ayvalık. Edremit'te satış fiyatları yüzde 29 artışla 90 bin TL seviyelerine geldi. Bölgede haftalık villa kirası ise yüzde 50 artışla 45 bin TL'ye ulaştı. Böylece Edremit, kiraların en hızlı yükseldiği bölge oldu.

EN YÜKSEK KİRA KAŞ'TA

Araştırmaya göre; Antalya'nın turizm merkezlerinden Alanya, Kaş ve Kemer, yüksek gelir grubuna hitap eden villa kiralamalarında önemli talep görmeye devam ediyor. Alanya hem geniş manzara imkânları hem de iklim avantajı sunarken Kaş, doğal plajları ve etkileyici manzaralarıyla villa tipi konaklamalarda öne çıkıyor. Kemer ise sahil şeridi boyunca lüks otel seçenekleri ve çeşitli konaklama alternatifleriyle farklı profil ve beklentilere hitap ediyor.