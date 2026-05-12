Bodrum’da şoke eden menü fiyatları: Euro’su olmayan gidemeyecek!

Gözde tatil merkezi Bodrum’da Kurban Bayramı hazırlığı başladı. Bayram tatili ile beraber sezonu açacak olan turizm sektörünün oyuncuları fiyatları açıklamaya başladı. Bu sene ise ünlülerin gitmeyi tercih ettiği lüks mekanlar fiyatlarını euro üzerinden belirledi.

LAHMACUN BU SENE 30 EURO

Sabah’ın haberine göre, gözde bir otel, plaja tek kişi giriş için 230 euro talep ediyor. Bu mekanlarda menüler de euro üzerinden. Hamburger 42 euro, lahmacun 30 euro, salata 42 euro, pizza ise 40 euro olacak.

Böylece bir lahmacun 1602 TL, hamburger 2 bin 242 TL, pizza için ise 2 bin 136 TL isteniyor. Tek giriş plaj fiyatı ise 12 bin 282 TL oldu.

Otellerde ise gecelik konaklama ücretleri 10 bin TL'den başlayıp ultra lüks seçeneklerde 100 bin TL'ye kadar yükseliyor.

BÜTÇEYE UYGUN YERLER VAR MI?

Açıklanan ilk fiyatlar herkesin gözünü korkutsa da turizm sektör temsilcileri, bu sezon yerli turistin bütçesine uygun yerler olduğunu da vurguluyor.



Merkez dahil birçok noktada esnaf lokantalarında lahmacunu 200'e, hamburgeri 500 TL'ye yemenin mümkün olduğunu söyleyen yetkililer, "Bütçe dostu ucuz oteller de ilçemizde fazlasıyla var" şeklinde konuşuyor.