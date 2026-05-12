Bodrum’da şoke eden menü fiyatları: Euro’su olmayan gidemeyecek!

Kurban Bayramı’nın 9 gün sürecek olması ile tatil bölgelerinde hazırlıklar başladı. Bazı lüks mekanlar menülerini euro üzerinden oluşturmaya başladı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
MyMani

Gözde tatil merkezi Bodrum’da Kurban Bayramı hazırlığı başladı. Bayram tatili ile beraber sezonu açacak olan turizm sektörünün oyuncuları fiyatları açıklamaya başladı. Bu sene ise ünlülerin gitmeyi tercih ettiği lüks mekanlar fiyatlarını euro üzerinden belirledi.

LAHMACUN BU SENE 30 EURO

Sabah’ın haberine göre, gözde bir otel, plaja tek kişi giriş için 230 euro talep ediyor. Bu mekanlarda menüler de euro üzerinden. Hamburger 42 euro, lahmacun 30 euro, salata 42 euro, pizza ise 40 euro olacak.

Böylece bir lahmacun 1602 TL, hamburger 2 bin 242 TL, pizza için ise 2 bin 136 TL isteniyor. Tek giriş plaj fiyatı ise 12 bin 282 TL oldu.

Otellerde ise gecelik konaklama ücretleri 10 bin TL'den başlayıp ultra lüks seçeneklerde 100 bin TL'ye kadar yükseliyor.

BÜTÇEYE UYGUN YERLER VAR MI?

Açıklanan ilk fiyatlar herkesin gözünü korkutsa da turizm sektör temsilcileri, bu sezon yerli turistin bütçesine uygun yerler olduğunu da vurguluyor.
Merkez dahil birçok noktada esnaf lokantalarında lahmacunu 200'e, hamburgeri 500 TL'ye yemenin mümkün olduğunu söyleyen yetkililer, "Bütçe dostu ucuz oteller de ilçemizde fazlasıyla var" şeklinde konuşuyor.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

